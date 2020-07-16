"Надо будет валерьянки купить": Водонаева расстается с единственным сыном

Алена Водонаева отправляет девятилетнего наследника в палаточный лагерь на Валдай. Телеведущая очень переживает за ребенка, поскольку так далеко он едет один впервые.

Звезда шоу "Дом-2" хочет воспитать Богдана настоящим, сильным мужчиной. На летние каникулы Алена Водонаева запланировала для него интересную насыщенную программу. Мальчик на две недели поедет на Валдай, где будет жить в спартанских условиях.

О своих переживаниях блогер сообщила в "Инстаграм". "Как представлю, что Богдан будет ночевать в палатке, на земле, плавать на байдарках, варить суп, мне аж дурно, честное слово", – призналась знаменитость. При этом она добавила, что понимает, насколько это важный для будущего мужчины опыт.

Телеведущая решила, что лучше выпьет успокоительного, чем оставит сына дома из-за своего страха. "Надо будет валерьянки купить", – поделилась планами Алена Водонаева. По ее мнению, нет ничего хуже инфантильных несамостоятельных и трусливых мужчин.

Также она рассказала, что поставила наследнику на лето план – прочитать три книги. По признанию звезды, Богдан не любит художественную литературу. Ему больше нравятся книги о военной технике и истории.

Напомним, Богдан родился у Алены Водонаевой в августе 2010 года от бизнесмена Алексея Малакеева. Когда мальчику был год, его родители разошлись, а через два года официально развелись.