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Сен. 10, 2018
просмотры: 123

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

567

Оказалось, не одна Анастасия Волочкова любит узкие трусики и микроскопические купальники. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева выложила фото, на которых демонстрирует не более широкие бикини. Dni.ru предлагают читателям сравнить, чьи наряды и на ком смотрятся привлекательнее.

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