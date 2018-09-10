Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

Оказалось, не одна Анастасия Волочкова любит узкие трусики и микроскопические купальники. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева выложила фото, на которых демонстрирует не более широкие бикини. Dni.ru предлагают читателям сравнить, чьи наряды и на ком смотрятся привлекательнее.