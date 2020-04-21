Появилась сенсационная информация о романе Кошкиной с женатым мужчиной

"Наконец-то все, что приписывали Яне Кошкиной, начнет сбываться в этом году. Все истории о богатых поклонниках, невероятных подарках и колечках на пальцах очень скоро воплотятся в жизнь. Впереди у Яны несколько ярких романов. Ее поклонники – статусные мужчины, самодостаточные и богатые. Придется очень непросто: все они будут женатыми. Но это не остановит телеведущую, и в конце года один из ухажеров все же решится на развод и предложит Яне выйти за него замуж", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Что касается творчества, то Яна еще долго будет востребована, говорит гадалка. Кошкиной предложат стать ведущей на двух ТВ-проектах, и ей придется снова сделать выбор. Остановится она на менее денежном, но, при этом, весьма "интимном" проекте. Также она будет сниматься в телевизионном сериале и проходить кинопробы в качестве главной героини кино полного метра.
Фигура Яны, эти пышные формы и некоторая фривольность создали некий образ глупенькой девочки в глазах телезрителей. И Кошкина с удовольствием его поддерживает. Однако этот год позволит ей заявить о себе как о серьезной девушке: она будет выступать в совершенно новом для себя амплуа и достигнет определенных высот.
"Карты предрекают ей довольно мобильный год и одновременно говорят об опасности поездок по дорогам. Яну могут ждать мелкие аварии. Что касается здоровья, то есть двух госпитализаций. Все обойдется благополучно, так как врачи вовремя поставят диагноз и начнут лечение", - добавила Абравитова.
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