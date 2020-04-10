"Спас всю страну!": стало известно о связи пышногрудой Кошкиной с главой государства

Телеведущую и актрису Яну Кошкину хотят, кажется, все мужчины страны. И форма, и внутренний мир красавицы сводят с ума сильную половину.

Оказалось, что грудастая красотка иногда сочиняет стихи. Очередным шедевром она порадовала подписчиков на своей странице в соцсети "Инстаграм". Все ассоциации, конечно, случайны, и конкретного адресата виршей нет.

"Лучше нашего царя нету даже в сказках!/ И в перчатках, и умен, и где нужно – в масках./ Он спас всю нашу страну с меньшими потерями./ И теперь, как никогда, ему все больше верим мы!"

Конечно, это не Ахматова и не Блок. Так посчитал и друг Яны, который раскритиковал незамысловатую рифмовку. Однако звезде захотелось узнать мнение народа.

"Яночка, ну ты же такая прелесть! Только не лезь в эту грязную политику, не пачкайся", "Смысл понятен, но по поводу последней строчки есть большие сомнения", "Стихи – это, конечно, не Ваше, но Вы красотка", "Теперь обеспечено место в Госдуме", "Больше похоже на предвыборную агитацию", – написали пользователи.

Кого Яна имела в виду под словом "царь", она не уточнила. Да и о каком государстве речь – загадка. Напомним, что царь – это титул монарха. Первым принявшим его правителем был болгарский князь Симеон I.