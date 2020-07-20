"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после карантина и развода с Павлом Прилучным. Актриса стала выглядеть еще краше.

Первая половина 2020 года для Агаты Муцениеце выдалась напряженной. В феврале актриса заявила, что намерена развестись в Павлом Прилучным. Позже супруг поднял на нее руку. Агата в слезах записала видео и предала огласке произошедшее, чтобы защитить себя и детей.

В июне Муцениеце все-таки развелась с Прилучным. Несмотря на конфликт, актеры расстались на дружеской ноте. Совместно нажитое имущество и права на детей они делить не стали.

Павла уже заметили в компании новой спутницы, актрисы Мирославы Карпович. А вот Агата пока одна. Чтобы привлечь внимание мужчин, она стала заниматься фитнесом, надевать красивые наряды, делать макияж.

Например, недавно Муцениеце заметили в Нижнем Новгороде на фестивале нового российского кино "Горький Fest". Актриса примерила два красивых платья – свободное темно-синее с глубоким декольте и белое приталенное в пол. Фотографии с мероприятия появились в инстаграм-аккаунте Агаты.

Поклонники отметили, что актриса выглядит безупречно. "Развод на пользу однозначно", "Очень роскошная женщина", "Красивая, глаза только грустные", "Будь счастлива", – написали поклонники.