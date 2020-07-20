Муцениеце допросила детей об отдыхе с Прилучным и его новой пассией

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников. Актриса решила выведать у наследников подробности отпуска с отцом.

В своем инстаграм-аккаунте звезда взяла интервью у Тимофея и Мии. "Дорогие друзья, с вами программа "Честный развод", – отметила Агата Муцениеце. Она добавила, что это будет "развод" на честный разговор.

Знаменитость пообещала расставить все точки над i и раскрыть правду. Анонсируя беседу, знаменитость красноречиво посмотрела на отпрысков. "Ну что, ребята, рассказывайте, как отдохнули на море?" – спросила она детей.

Ходят слухи о том, что экс-супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный провел отпуск с их общими детьми и актрисой Мирославой Карпович. Якобы у артистов бурный роман. Звезда "Папиных дочек" эту информацию отрицает. Павел тоже предпочитает воздерживаться от комментариев на этот счет.

Напомним, что недавно Муцениеце рассталась с Прилучным. Они живут раздельно, но воспитывают детей сообща. Актеры были вместе девять лет.

Звезда тяжело переживает развод. Стоит артистке зайти в Сеть, как она натыкается на сотни новостных заметок о Прилучном. Среди россиян много тех, кто искренне сочувствует Муцениеце. Она призналась, что для нее важно каждое слово.