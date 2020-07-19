"Пустилась во все тяжкие": Агата Муцениеце решила накачать губы

Агата Муцениеце показала себя в новом амплуа. Актриса похвасталась шикарными пухлыми губами и высмеяла любительниц пластической хирургии.

Артистка воспользовалась популярными фильтрами в социальной сети "Инстаграм". Агата Муцениеце решила примерить на себя образ светской львицы. Девушка посмотрела, как бы она выглядела с обновленными губами.

Поклонники актрисы не оценили столь яркого преображения и забросали девушку нелестными комментариями. Одни предположили, что Агата сошла с ума из-за громкого развода, поэтому и решила изменить свой внешний вид. Другие же посетовали, что многие современные девушки выглядят именно так, как показала их Муцениеце. Фанаты попросили Агату не поддаваться новым трендам.

"Вы тоже пустились во все тяжкие? Прилучный довел до пластики?", – шутливо ответили подписчики актрисы.

Сама же Муцениеце только добавила, что не представляет себя в подобном амплуа и надеется, что никогда не прибегнет к хирургическому вмешательству.

Напомним, уже несколько месяцев подряд актриса является звездой громкого скандала. Развод Агаты с Павлом Прилучным стал одной из самых обсуждаемых тем в Интернете.

Муцениеце удалось пережить не только домашнее насилие со стороны артиста, но и справиться с общественным давлением. Пользователи социальных сетей стали публиковать фотографии бывшего мужа Агаты в компании молодой актрисы – Мирославы Карпович.