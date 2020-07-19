Джиган одел сына в бархат: Папина копия

Джиган и Оксана Самойлова часто выкладывают снимки с новорожденным сыном. Пятимесячный Давид уже успел покорить поклонников.

В феврале 2020 года в семье Джигана и Оксаны Самойловой появился на свет долгожданный наследник. Косвенно Давид стал причиной переломного момента в жизни рэпера. Джиган был на седьмом небе от счастья, поэтому пустился во все тяжкие – стал употреблять много алкоголя и запрещенные вещества.

Вылечившись в американской и российской клиниках, рэпер начал жизнь с чистого листа. Самойлова, которая была намерена развестись с супругом, в последний момент передумала. Модель решила, что необходимо сохранить брак ради детей. Теперь Джиган весьма обходителен с Оксаной – радует ее вниманием и покупает дорогие подарки.

Рэпер очень гордится наследником. Несколько раз за неделю Джиган публикует снимки маленького Давида на радость поклонникам. Например, недавно он показал фото, на котором запечатлен сынишка в бархатных брючках и вязаном джемпере. Сам же рэпер позировал с голым торсом.

Пользователи Сети в очередной раз отметили – Давид очень похож на отца, вопреки замечанию Оксаны, что у сына ее черты лица. "Вы тут с Давидиком похожи", "Папины глазки", "Дубликат", "Копия папки", – написали поклонники.

Напомним, недавно Джиган сделал новую татуировку. Теперь на груди рэпера красуется надпись "Family first" ("Семья на первом месте"). Поклонники уже успели оценить поступок супруга Самойловой.