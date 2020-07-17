"Если опять накроет": Джиган сделал татуировку в честь семьи

Певец старается вернуть доверие родных. Его свежая тату красноречиво об этом говорит. "Family first" – гласит надпись на груди артиста. Это означает "семья на первом месте".
Поклонники оценили поступок рэпера Джигана и морально поддержали его. Но нашлись и те, кто скептически отнесся к татуировке. "Записал на всякий случай, чтобы не забыть, если опять накроет", – припомнили звезде пьяные загулы фолловеры.
Напомним, ранее Оксана Самойлова призналась, что не простила измены мужу, а заявление о разводе забрала только ради их общих четверых детей. Но исполнитель не сдается, ежедневно доказывая, что хочет и может быть верным супругом и ответственным главой семейства.
В конце мая рэпер Джиган и Оксана Самойлова сделали одинаковые татуировки в честь их сына Давида. Малыш родился в феврале. Видимо, молодой отец на радостях не смог совладать с собой и пустился во все тяжкие.
Поклонники несколько недель с недоумением наблюдали за инстаграм-аккаунтом знаменитости. В "Сторис" музыкант пил, курил, матерился при детях и творил другие непотребства. После реабилитации певец вернулся к мирной жизни и теперь вымаливает прощение у супруги.
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