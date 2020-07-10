Трезвый Джиган напугал Галкина

Новыми гостями развлекательного ютуб-шоу "Музыкалити" стали Филипп Киркоров и Джиган. Как оказалось, артисты уже давно знакомы.

Максим Галкин был слегка напуган тем, как спокойно ведет себя рэпер. Он отметил, что музыкант выглядит больно смирным. "Да я трезвый просто", – отшутился артист.

Супруг Аллы Пугачевой заявил, что хип-хоп-исполнитель всегда был дерзким, и сейчас ему очень непривычно смотреть на спокойного коллегу по сцене. Однако за честь Джигана вступился Филипп Киркоров, который заявил, что рэпер был просто разным, и это нормально.

Напомним, в феврале у музыканта родился долгожданный сын Давид. Видимо, молодой отец на радостях не смог совладать с собой и пустился во все тяжкие. Несколько недель за инстаграм-аккаунтом рэпера народ наблюдал, как за сериалом. В "Сторис" супруг Оксаны Самойловой позволял себе странные вещи: пил, курил, матерился при детях и творил другие непотребства.

В итоге модель не выдержала и подала на развод, отправив мужа лечиться от зависимостей. После рехаба Джиган вернулся к мирной жизни и теперь вымаливает прощение у супруги. Кажется, ему это удается – бракоразводный процесс так и не состоялся.

В недавнем интервью рэпер заявил, что у него есть справка о психиатрическом диагнозе. К счастью, сейчас уже все хорошо, и музыкант наблюдается у специалистов.