Трезвый Джиган напугал Галкина

Максим Галкин был слегка напуган тем, как спокойно ведет себя рэпер. Он отметил, что музыкант выглядит больно смирным. "Да я трезвый просто", – отшутился артист.
Супруг Аллы Пугачевой заявил, что хип-хоп-исполнитель всегда был дерзким, и сейчас ему очень непривычно смотреть на спокойного коллегу по сцене. Однако за честь Джигана вступился Филипп Киркоров, который заявил, что рэпер был просто разным, и это нормально.
Напомним, в феврале у музыканта родился долгожданный сын Давид. Видимо, молодой отец на радостях не смог совладать с собой и пустился во все тяжкие. Несколько недель за инстаграм-аккаунтом рэпера народ наблюдал, как за сериалом. В "Сторис" супруг Оксаны Самойловой позволял себе странные вещи: пил, курил, матерился при детях и творил другие непотребства.
В итоге модель не выдержала и подала на развод, отправив мужа лечиться от зависимостей. После рехаба Джиган вернулся к мирной жизни и теперь вымаливает прощение у супруги. Кажется, ему это удается – бракоразводный процесс так и не состоялся.
В недавнем интервью рэпер заявил, что у него есть справка о психиатрическом диагнозе. К счастью, сейчас уже все хорошо, и музыкант наблюдается у специалистов.
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