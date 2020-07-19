Народ "сворачивал шеи" при виде гуляющей с семьей Кудрявцевой

Лера Кудрявцева продолжает наслаждаться отпуском. Правда, теперь уже в Москве.

Во время последнего телесезона Лера Кудрявцева поработала на славу, несмотря на пандемию коронавируса. Теперь она заслужила хороший отдых. В начале лета телеведущая вместе с дочкой Машей отправилась на курорт Черного моря. Знаменитость не переставала снимать для поклонников интересные видео с побережья.

Вернувшись домой, Кудрявцева не спешит на работу. Телеведущая находит, чем заняться в оставшиеся дни отпуска. Недавно она, взяв с собой мужа Игоря Макарова и наследницу, сходила в Московский зоопарк, где была очень давно. После прогулки Лера в своем инстаграм-аккаунте поделилась фотографий, которая вызвала бурные обсуждения в Сети.

Подписчики были рады увидеть супруга телеведущей, которого она показывает не часто. "Счастливая семейка!", "Прекрасная пара", "Похорошели", – написали поклонники. В комментариях также отметилась девушка, которая видела Кудрявцеву и Макарова в зоопарке. "Все сворачивали шеи и смотрели на них, но, насколько я видела, у всех хватило ума дать людям просто побыть вместе", – рассказала она.

Напомним, на "Дни.ру" появился материал о том, как знаменитости, лишенные дорогих заграничных курортов, провели лето. Большинство звезд отправились на побережье Черного моря.