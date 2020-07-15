Боль в спине и мигрени мешают Кудрявцевой наслаждаться жизнью

Лера обнародовала в личном блоге архивное видео, записанное во времена, когда она вела "Теледискотеку". Кудрявцева добавила, что и сейчас была бы рада танцевать, если бы не серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Леры Кудрявцевой, она могла бы вести зажигательные передачи днем и ночью. Однако ей мешают постоянные боли в спине, мигрень и лень.

На архивной записи девушку расспрашивают о нестандартном образе жизни. Журналисты интересуются, не тяжело ли отказываться от развлечений. Мол, вокруг все танцуют и веселятся, а ей приходится вести мероприятие.

Телезвезда профессионально ответила на все вопросы и добавила, что благодаря шоу получила удовольствие. Тогда Лера Кудрявцева считала, что потанцевать она сможет на любой дискотеке, а пообщаться с таким большим количеством зрителей удастся только в прямом эфире.

Поклонникам звезды показалось, что она очень похожа на Ольгу Бузову – правда, намного худее и выше. Некоторые посетовали, что прошлый образ жизни совершенно не подходил телеведущей и изматывал ее. Подписчики Леры Кудрявцевой уверены: сейчас артистка выглядит намного лучше, чем в 1995 году.

Разницу можно проследить и по внешности Кудрявцевой. Со временем Лера прибегла к увеличению губ и выделила овал лица.

"С возрастом Вы стали только аппетитнее", – добавил фанат ведущей.