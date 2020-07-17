Послала "друзей" по шоу-бизнесу: Лера Кудрявцева раскрыла свое истинное лицо

Лера Кудрявцева пообщалась с фанатами, предложив задать ей несколько вопросов. Многие темы оказались с подвохом.

Лера Кудрявцева считается одной из самых популярных ведущих в отечественном шоу-бизнесе. Однако ее известность сопряжена со слухами, нездоровой любовью фанатов и критикой. В свое время телезвезда получила порцию негатива и за брак с молодым мужчиной, и за рождение ребенка в предпенсионном возрасте.

Недоброжелатели у Леры есть и в шоу-бизнесе. Например, с ней давно конфликтует лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Кудрявцева долго не реагировала на его нападки, но недавно заявила, что намерена подать в суд за клевету.

Да и с другими коллегами Лера порвала все связи, о чем рассказала во время общения с фанатами. Подписчик спросил: "Не хочется отбросить толерантность и послать подальше "друзей" по шоу-бизнесу?" Он получил ответ: "Многие туда уже пошли".

Ведущая не скрывает свой возраст: "Я принимаю возраст весело и с задором! Возраст – это цифра и не более того. Важно, как вы сами себя ощущаете. Плюйте на стандарты, будьте свободны от предрассудков! В каждом возрасте свои плюсики. Найдите их и будете счастливы…"

Впрочем, 49 лет дают о себе знать. "Энергии все меньше, мотивации меньше, глупые поступки уже почти не совершаю. Эх… Я как тот клоун – на людях жизнерадостная, а дома скучная и местами депрессивная", – раскрыла свое истинное лицо телеведущая.

Кудрявцева призналась, что выглядеть моложе помогает фотошоп, а в жизни главное – быть в гармонии с собой и окружающими. В заключение Лера отметила, что, если раньше могла простить предательство, то сейчас уже нет.