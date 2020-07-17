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Lifestyle
Как звезды отдыхают в Сочи

Как звезды отдыхают в Сочи

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Сочи – самый протяженный курорт в Европе. Это потрясающее место обладает особым, уникальным климатом из-за окружающих его Кавказских гор и Черного моря. Несколько лет подряд все больше артистов эстрады, актеры, в том числе зарубежные, приезжают в этот город отдохнуть, провести оздоровительные процедуры, насладиться красотой южных ночей, заняться экстремальными видами спорта.
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Летняя столица

Надежды российского правительства сделать из города "темных ночей" настоящую "летнюю столицу" практически оправдались. Ежегодно больше четырех миллионов туристов отправляются в Краснодарский край, чтобы поправить здоровье и окунуться в расслабленную атмосферу любимого курорта.

Город заметно поменялся к лучшему после завершения Олимпийских игр. После Олимпиады осталось около 450 новых объектов, 360 километров дорог и мостов, более 200 километров железнодорожного полотна, почти 700 км инженерных сетей, 24 тысячи номеров в отелях и 1400 объектов, приведенных к требованиям безбарьерной среды. Все это сказалось на развитии курорта и уровне жизни. Кстати, если бы их строили в обычном, не скоростном режиме, потребовалось бы более 52 лет. Сочи, безусловно, стал удобнее и красивее. Пропала прежняя "местечковость". Появился полноценный горнолыжный курорт мирового уровня, развлекательные объекты, гипермаркеты. Проводится больше различных мероприятий, в том числе на олимпийских объектах.

Закрытые границы

Пандемия внесла свои коррективы в выбор места для отдыха. Так как Монако, Ницца, Майами, Дубай оказались недоступными из-за ограничений перелетов, а в единственную открывшуюся для нас страну Турцию сейчас рванет "толкаться" большая часть наших соотечественников, многие звезды решили отправиться в Сочи. В городе и пригородах можно было заметить Анфису Чехову, Эвелину Бледанс, Ксению Бородину, Леру Кудрявцеву и многих других.

"Вообще удивительно конечно, что нам, живущим в самой красивой, бескрайней и очень разнообразной стране, нужна была пандемия для скачка в развитии внутреннего туризма. Россию можно и нужно открывать для себя бесконечно: Камчатка, Кавказ, Русский Север, Урал, Алтай, Сибирь, Крым – мы невероятно богатые люди", – написала у себя в инстаграм Тина Канделаки.

Дорога к счастью

В автомобильное путешествие в Сочи отправилась известная телеведущая Ксения Бородина с мужем. Ксения Бородина больше всех переживала из- за закрытых границ, плакала, что не может улететь в Турцию и что все отели в Крыму забронированы. Тогда ее муж предложил ей компромисс – поехать в Сочи.

"Благодаря пандемии, стали ближе не только к семье, но и к Родине. Узнаем какая красивая у нас природа. За сегодня проехали 1300 км. Обожаю путешествовать", – поделилась эмоциями с подписчиками в своем блоге Ксения.

Она рассказала, что много ездила на автомобиле в Европе, но по России такие большие расстояния проехала впервые. В дороге супруги поспорили, как надолго хватит плейлиста, слушали радио, узнавали новости о ситуации с коронавирусом, заезжали в сафари-парк в Краснодаре, где дочь телеведущей по традиции покормила жирафа и сфотографировалась с бегемотом. В Красной поляне после 15-часового автопутешествия семья попарилась в бане. Ксения с удовольствием сделала фотосессию в красном купальнике. После отдыха в гостеприимном Сочи домой они с дочкой вернулись самолетом, а супруг отправился обратно на автомобиле.

Плеяда звезд

Не меньшей популярностью у представителей российского бомонда пользуется и Адлер. Там отдыхали Лера Кудрявцева с детьми и внуками и Эвелина Бледанс с особенным сыном. Сын Бледанс катался на лошадях, а Эвелина побаловала себя посещением крио-капсулы. Внутри этого сооружения актриса и певица провела две минуты в температуре до -170 градусов!

А Лера Кудрявцева написала, что двух недель недостаточно, чтобы в полной мере отдохнуть и расслабиться. Она поделилась с подписчиками воспоминаниями, как отдыхала в Адлере, еще будучи маленькой девочкой.

Анфиса Чехова, которая чуть раньше отдыхала в этом же санатории, заявила, что черноморский курорт стал напоминать Гавайи или Канны. Многие другие звездные туристы тоже утверждали, что отдых в Сочи и Адлере похож по уровню на Монако и другие известные курорты. Нравится гостям региона и большое количество развлечений. Отдых в Сочи и Адлере действительно весьма разнообразен. Здесь можно не только купаться и загорать, но и отправиться на многочисленные экскурсии. Пешие и конные прогулки, рафтинг, катание на водных аттракционах и даже на воздушном шаре, а также качественный шоппинг и много другое – это лишь малая часть из того, что может предложить Сочи и Адлер своим гостям. В городе множество аттракционов, аквапарков и дискотек. Большое число музеев, театров, картинных галерей дарят эстетическое наслаждение своим посетителям.

"Бренд" Сочи

Конечно, восторги звезд по поводу Краснодарского края забавляют. Они так искренне удивляются красоте природы страны, в которой живут, но ничего о ней не знают... Интересно, надолго ли продлится их любовь к отечественным курортам после открытия границ?

Но мы знаем человека, который всем пафосным местам и дальним странам предпочитает родной и любимый город Сочи. Это коренной сочинец, известный певец Андрей Григорьев-Апполонов. Много лет назад Рыжий из "Иванушек" предсказал Сочи славу всесезонного мирового курорта, "русского Монако" и, как мы видим, его пророчество сбылось. В городе негде яблоку упасть, работает игровая зона, царит веселье и беззаботность.

Недавно он признался в очередной раз в любви к Сочи и выложил яркую фотографию на яхте на закате.

Андрея по праву можно назвать ходячим брендом Сочи. Ведь в родном городе певца даже появилась скульптура в его честь. Новый объект назвали Счастливчик. Сразу после открытия необычный памятник очень полюбился горожанам, а в соцсетях даже запустили челлендж #потрирыжего. Бронзовая скульптура представляет собой мужчину-мечтателя, который стоит на облаке и держит облако в руках. Это очень символично, ведь Андрей всегда мечтал о прекрасном будущем для своего родного города и его страстные желания материализовались. Сочи стал всемирно известным круглогодичным курортом. А Счастливчик – самым популярным памятником и местом притяжения для многочисленных туристов. А когда уже вы "потрете Счастливчика" на удачу?

17 июля 2020, 10:40

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