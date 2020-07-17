Как звезды отдыхают в Сочи

Сочи – самый протяженный курорт в Европе. Это потрясающее место обладает особым, уникальным климатом из-за окружающих его Кавказских гор и Черного моря. Несколько лет подряд все больше артистов эстрады, актеры, в том числе зарубежные, приезжают в этот город отдохнуть, провести оздоровительные процедуры, насладиться красотой южных ночей, заняться экстремальными видами спорта.

Летняя столица

Надежды российского правительства сделать из города "темных ночей" настоящую "летнюю столицу" практически оправдались. Ежегодно больше четырех миллионов туристов отправляются в Краснодарский край, чтобы поправить здоровье и окунуться в расслабленную атмосферу любимого курорта.

Город заметно поменялся к лучшему после завершения Олимпийских игр. После Олимпиады осталось около 450 новых объектов, 360 километров дорог и мостов, более 200 километров железнодорожного полотна, почти 700 км инженерных сетей, 24 тысячи номеров в отелях и 1400 объектов, приведенных к требованиям безбарьерной среды. Все это сказалось на развитии курорта и уровне жизни. Кстати, если бы их строили в обычном, не скоростном режиме, потребовалось бы более 52 лет. Сочи, безусловно, стал удобнее и красивее. Пропала прежняя "местечковость". Появился полноценный горнолыжный курорт мирового уровня, развлекательные объекты, гипермаркеты. Проводится больше различных мероприятий, в том числе на олимпийских объектах.

Закрытые границы

Пандемия внесла свои коррективы в выбор места для отдыха. Так как Монако, Ницца, Майами, Дубай оказались недоступными из-за ограничений перелетов, а в единственную открывшуюся для нас страну Турцию сейчас рванет "толкаться" большая часть наших соотечественников, многие звезды решили отправиться в Сочи. В городе и пригородах можно было заметить Анфису Чехову, Эвелину Бледанс, Ксению Бородину, Леру Кудрявцеву и многих других.

"Вообще удивительно конечно, что нам, живущим в самой красивой, бескрайней и очень разнообразной стране, нужна была пандемия для скачка в развитии внутреннего туризма. Россию можно и нужно открывать для себя бесконечно: Камчатка, Кавказ, Русский Север, Урал, Алтай, Сибирь, Крым – мы невероятно богатые люди", – написала у себя в инстаграм Тина Канделаки.

Дорога к счастью

В автомобильное путешествие в Сочи отправилась известная телеведущая Ксения Бородина с мужем. Ксения Бородина больше всех переживала из- за закрытых границ, плакала, что не может улететь в Турцию и что все отели в Крыму забронированы. Тогда ее муж предложил ей компромисс – поехать в Сочи.

"Благодаря пандемии, стали ближе не только к семье, но и к Родине. Узнаем какая красивая у нас природа. За сегодня проехали 1300 км. Обожаю путешествовать", – поделилась эмоциями с подписчиками в своем блоге Ксения.

Она рассказала, что много ездила на автомобиле в Европе, но по России такие большие расстояния проехала впервые. В дороге супруги поспорили, как надолго хватит плейлиста, слушали радио, узнавали новости о ситуации с коронавирусом, заезжали в сафари-парк в Краснодаре, где дочь телеведущей по традиции покормила жирафа и сфотографировалась с бегемотом. В Красной поляне после 15-часового автопутешествия семья попарилась в бане. Ксения с удовольствием сделала фотосессию в красном купальнике. После отдыха в гостеприимном Сочи домой они с дочкой вернулись самолетом, а супруг отправился обратно на автомобиле.

Плеяда звезд

Не меньшей популярностью у представителей российского бомонда пользуется и Адлер. Там отдыхали Лера Кудрявцева с детьми и внуками и Эвелина Бледанс с особенным сыном. Сын Бледанс катался на лошадях, а Эвелина побаловала себя посещением крио-капсулы. Внутри этого сооружения актриса и певица провела две минуты в температуре до -170 градусов!

А Лера Кудрявцева написала, что двух недель недостаточно, чтобы в полной мере отдохнуть и расслабиться. Она поделилась с подписчиками воспоминаниями, как отдыхала в Адлере, еще будучи маленькой девочкой.

Анфиса Чехова, которая чуть раньше отдыхала в этом же санатории, заявила, что черноморский курорт стал напоминать Гавайи или Канны. Многие другие звездные туристы тоже утверждали, что отдых в Сочи и Адлере похож по уровню на Монако и другие известные курорты. Нравится гостям региона и большое количество развлечений. Отдых в Сочи и Адлере действительно весьма разнообразен. Здесь можно не только купаться и загорать, но и отправиться на многочисленные экскурсии. Пешие и конные прогулки, рафтинг, катание на водных аттракционах и даже на воздушном шаре, а также качественный шоппинг и много другое – это лишь малая часть из того, что может предложить Сочи и Адлер своим гостям. В городе множество аттракционов, аквапарков и дискотек. Большое число музеев, театров, картинных галерей дарят эстетическое наслаждение своим посетителям.

"Бренд" Сочи

Конечно, восторги звезд по поводу Краснодарского края забавляют. Они так искренне удивляются красоте природы страны, в которой живут, но ничего о ней не знают... Интересно, надолго ли продлится их любовь к отечественным курортам после открытия границ?

Но мы знаем человека, который всем пафосным местам и дальним странам предпочитает родной и любимый город Сочи. Это коренной сочинец, известный певец Андрей Григорьев-Апполонов. Много лет назад Рыжий из "Иванушек" предсказал Сочи славу всесезонного мирового курорта, "русского Монако" и, как мы видим, его пророчество сбылось. В городе негде яблоку упасть, работает игровая зона, царит веселье и беззаботность.

Недавно он признался в очередной раз в любви к Сочи и выложил яркую фотографию на яхте на закате.

Андрея по праву можно назвать ходячим брендом Сочи. Ведь в родном городе певца даже появилась скульптура в его честь. Новый объект назвали Счастливчик. Сразу после открытия необычный памятник очень полюбился горожанам, а в соцсетях даже запустили челлендж #потрирыжего. Бронзовая скульптура представляет собой мужчину-мечтателя, который стоит на облаке и держит облако в руках. Это очень символично, ведь Андрей всегда мечтал о прекрасном будущем для своего родного города и его страстные желания материализовались. Сочи стал всемирно известным круглогодичным курортом. А Счастливчик – самым популярным памятником и местом притяжения для многочисленных туристов. А когда уже вы "потрете Счастливчика" на удачу?