Агутин признался в измене Варум за несколько дней до годовщины свадьбы

18 июля исполнилось 20 лет со дня свадьбы Леонида Агутина и Анжелики Варум. За несколько дней до этого события артист пообщался с журналистами и рассказал о непростом моменте в жизни.

Леонид Агутин вспомнил, что девять лет назад вместе с коллегами отправился отмечать завершение фестиваля "Новая волна". Его супруга Анжелика Варум отказалась идти на вечеринку. Она предпочла провести время в гостинице.

На следующее утро певица испытала шок. В Сети она увидела фотографии, на которых запечатлен Агутин с некой брюнеткой. Было видно, как певец целует незнакомку. Агутин признался, что не мог вспомнить происходящее на той вечеринке, поскольку был сильно пьян.

Анжелика, подавленная из-за предательства супруга, собрала вещи и уехала к маме. Она не хотела отвечать на звонки Леонида. Длительное время возлюбленные не общались.

Агутин отметил, что брак спасла Варум, которая пришла к мужу после очередного выступления. Тогда супруги открыто поговорили.

"Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся", – сказал артист.

Напомним, недавно Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с днем рождения. Артистка также рассказала, в чем секрет ее долгого брака с возлюбленным.