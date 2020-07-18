Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?
партнеры
Суббота
18 июля
Лента новостей
18:12
Эвелина Бледанс показала уникальные фотографии сестры
18:02
Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах
17:35
Назван неожиданный ранний симптом коронавируса
17:03
Казарновская "похитила" мужа у чужой женщины
16:19
Агутин признался в измене Варум за несколько дней до годовщины свадьбы
16:14
"Мою мать выселяют!": Дочь Иосифа Пригожина требует вернуть ей жилье
15:46
В Сети появилось видео внезапной проверки российских войск
15:32
"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца
15:27
Елена Ваенга обнародовала фотографии возлюбленного
15:12
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
15:00
Пугачева "оторвалась" от мужа со светскими львицами
14:33
"Без нас разберутся": Лукашенко странно встретил Мишустина
14:30
Муж Надежды Румянцевой продает особняк артистки: Он никому не нужен
14:29
Родион Газманов раскрыл правду о своей настоящей матери
14:17
"Браво": Критик Сергей Соседов о поведении Ларисы Долиной на дорогах
13:49
"Почему вы лысая?": Наталья Подольская лишилась волос
13:35
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
13:03
Во всей красе: Яна Рудковская показала растяжку 7-летнего сына
12:53
Мария Машкова сообщила о смерти члена семьи: К этому нельзя быть готовым
12:40
Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
12:27
Экс-солистка группы SEREBRO рассказала об ужасах работы с Максимом Фадеевым
12:13
Цискаридзе подавлен из-за невосполнимой утраты: Она нежно опекала меня
11:49
Панкратов-Черный потерял дар речи из-за смерти друга
11:31
Актриса Яна Поплавская заговорила о домашнем насилии: Никакой защиты!
11:22
"Черную икру впервые попробовал в гостях у Градского": как живет победитель "Голоса" Волчков
11:20
"От ее могилы идет свет": Стас Садальский рассказал о месте захоронения Джуны
10:51
Звезда "Папиных дочек" Арзамасова ответила на слухи о романе с Авербухом: Я взрослый человек
10:47
Женщины объединились против Лукашенко
10:46
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 765 тысяч
10:26
Все иголки мне родня: что случилось с Сергеем Крыловым
08:02
Ксения Собчак показала искривленный после травмы нос
06:03
Попотела на славу: Волочкова показала чудеса растяжки (видео)
04:04
Снявший маску Билан получил неприличное предложение
02:05
"Дорогой мой, любимый": Семенович пришла в восторг после долгой разлуки
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июля 2020 года
22:46
Есть пострадавшие: возле станции метро в Киеве произошел взрыв
22:00
Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает
21:39
"Моя жизнь полностью изменится": звезда "Дома-2" объявила о беременности
20:57
"Участники испытания вакцины от COVID-19": Гудков превратился в человека-ящера (видео)
20:49
Посол США рассказа грузинам о зависти России
20:41
Баку предупредили об опасности ядерного инцидента
20:05
Звезда сериала "Родители" о закулисье нового сезона
19:19
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
19:16
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
18:42
Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи
18:39
Возле нефтебазы под Екатеринбургом загорелся лес
18:39
Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II
18:25
В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра
18:17
Названы самые опасные районы Москвы
17:57
Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи
Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи
Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает
Ксения Собчак показала искривленный после травмы нос
Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
Шоу-бизнес
Агутин признался в измене Варум за несколько дней до годовщины свадьбы

Агутин признался в измене Варум за несколько дней до годовщины свадьбы

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 июля исполнилось 20 лет со дня свадьбы Леонида Агутина и Анжелики Варум. За несколько дней до этого события артист пообщался с журналистами и рассказал о непростом моменте в жизни.
прочитано 827 раз

Леонид Агутин вспомнил, что девять лет назад вместе с коллегами отправился отмечать завершение фестиваля "Новая волна". Его супруга Анжелика Варум отказалась идти на вечеринку. Она предпочла провести время в гостинице.

ПО ТЕМЕ

Помолодевшая Анжелика Варум привела поклонников в замешательство

"По тебе скучают бары": Агутин показал новый клип с Варум (видео)

 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

На следующее утро певица испытала шок. В Сети она увидела фотографии, на которых запечатлен Агутин с некой брюнеткой. Было видно, как певец целует незнакомку. Агутин признался, что не мог вспомнить происходящее на той вечеринке, поскольку был сильно пьян.

Анжелика, подавленная из-за предательства супруга, собрала вещи и уехала к маме. Она не хотела отвечать на звонки Леонида. Длительное время возлюбленные не общались.

Агутин отметил, что брак спасла Варум, которая пришла к мужу после очередного выступления. Тогда супруги открыто поговорили.

"Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся", – сказал артист.

Напомним, недавно Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с днем рождения. Артистка также рассказала, в чем секрет ее долгого брака с возлюбленным.

Автор: 18 июля 2020, 16:19 Источник: StarHit
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Без нас разберутся": Лукашенко странно встретил Мишустина
Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной
Женщины объединились против Лукашенко
Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает

Шоу-бизнес

Казарновская "похитила" мужа у чужой женщины
Агутин признался в измене Варум за несколько дней до годовщины свадьбы
"Мою мать выселяют!": Дочь Иосифа Пригожина требует вернуть ей жилье
"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Панкратов-Черный потерял дар речи из-за смерти друга

На 76-м году жизни скончалась знаменитая художница

Шоу-бизнес

"Браво": Критик Сергей Соседов о поведении Ларисы Долиной на дорогах

Лариса долина имеет "уникальное право" нарушать ПДД
Шоу-бизнес

Елена Ваенга обнародовала фотографии возлюбленного

Муж певицы предстал в экстравагантном костюме
Шоу-бизнес

Пугачева "оторвалась" от мужа со светскими львицами

Примадонна перемыла кости звездам российского шоу-бизнеса

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+