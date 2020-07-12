Помолодевшая Анжелика Варум привела поклонников в замешательство

Певица Анжелика Варум заметно помолодела и похорошела за время самоизоляции, чем привела в восхищение своих фанатов. Особенно заметно это оказалось на фоне ее супруга Леонида Агутина.



На своей страничке в Instagram певица выложила новое фото, где позирует рядом с мужем Леонидом Агутиным. И, казалось бы, что тут удивительного? Поражает то, как выглядит сейчас Анжелика Варум: она смотрится гораздо моложе своего супруга-ровесника!



Исполнительница никогда не скрывала, что для сохранения молодости, бодрости и красоты нужно прикладывать усилия. Например, она рассказывала, что придерживается принципа раздельного питания и, конечно, занимается спортом. В частности, совершает прогулки на дальние расстояния (15-20 километров), плавает и выполняет несложные упражнения на основные группы мышц.

Стоит отметить, что наравне с восхищением Анжеликой Варум в комментариях под публикацией сквозят нотки обеспокоенности поклонников Леонида Агутина: “Леонид очень похудел за последнее время”, “На фоне жены стал выглядеть как старик”. Некоторые из них предположили, что вид "постаревшего" Леониду придает борода, которую он решил отпустить после самоизоляции.

В любом случае стоит отметить, что Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет и, несмотря на сложности, которые у них возникали, супруги смогли все преодолеть и выстоять. В одном из интервью исполнитель говорил, что Анжелика очень мудрая и терпеливая женщина, которая умеет обходить острые углы, не застревая на обидах и ссорах.