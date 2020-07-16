Варум раскрыла секрет долгого брака с Агутиным

Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Через несколько дней они отметят фарфоровую свадьбу.

16 июля 2020-го Леониду Агутину исполнилось 52 года. Рядом с артистом в этот день, как всегда, находится верная и любящая супруга Анжелика Варум. Певица публично поздравила избранника с днем рождения, а также рассказала поклонникам, за что ценит артиста.

Варум отметила, что с каждым годом ей все труднее размышлять о секрете семейного счастья. Агутин стал для нее не просто родным человеком, а ее частью. Певица не может сказать, в какой момент это произошло, но, очевидно, ее это очень радует.

Анжелика призналась, что в ее браке есть не только любовь и нежность, но и противоречия и неудобства, которые со временем также стали частью семейного счастья. Она благодарна супруга за многолетние чувства.

"Спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце – сердце маленького стального скептика", – написала артистка в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Анжелика Варум и Леонид Агутин сыграли свадьбу 18 июля 2000-го в Венеции. Годом ранее у них родилась дочь Елизавета.

Для певца это второй официальный брак. Ранее Агутин был женат на Светлане Белых, а также состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой, которая родила ему дочь Полину. Сейчас наследнице 24 года.