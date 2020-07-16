Галкин выставил свое хозяйство на всеобщее обозрение

Поклонники знают, что на участке Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть роскошный сад, за которым ухаживает сам юморист. На территории растут различные деревья, кустарники, цветы и даже овощи. Летом на столе семейства только свежие продукты.
Время сбора урожая уже подошло. Максим решил показать, что в этом сезоне выросло у него в теплице. Супруг Пугачевой снял видео и продемонстрировал подписчикам своего инстаграм-аккаунта свежие овощи – перец, цуккини, кабачки. "Нормально? Понятно? Вот у нас что!" – похвастался Галкин.
После этого артист опубликовал кадры, на которых можно рассмотреть уже приготовленное блюдо. Максим аппетитно вкушал оладьи из кабачков. "Так и живем! Натуральное производство, понимаете. Сами выращиваем, сами едим", – заявил юморист.
Стоит отметить, что Максим Галкин часто радует поклонников интересными видео. Недавно он показал умилительные кадры с дочерью Лизой. Народ восхищается обаятельностью и умом девочки.
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