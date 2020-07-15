"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой

В последнее время Алла Пугачева ведет закрытый образ жизни. Поэтому каждое новое фото или видео с артисткой привлекает огромное внимание публики.

Аллу Пугачеву сложно узнать: артистка сильно похудела, перестала носить балахоны, начала отдавать предпочтение обтягивающим нарядам светлых тонов, сменила прическу. Даже ходят слухи, что и в лицо Примадонну практически невозможно узнать, дескать, из-за пластики. Наблюдательные поклонники говорят, будто из-за манипуляций с внешностью 71-летняя артистка выглядит моложе собственной дочери, певицы Кристины Орбакайте.

В непривычном виде артистку запечатлел в своем шоуруме известный российский дизайнер Игорь Гуляев. Стилист опубликовал короткое видео, в котором запечатлел Аллу Пугачеву сидящей в кресле с несколько недовольным видом. "Попытался снять и тут же получил )))😆 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – с юмором прокомментировал запись Игорь Гуляев.

Подписчики немедленно отреагировали на свежие кадры с Примадонной. Многие из них рассыпались в комплиментах. Другие предупредили Игоря Гуляева. Певица Ирина Нельсон, прославившаяся участием в группе Reflex, написала: "Играешь с огнем 😃🙌 Аллочка 🔥", – написала некогда популярная исполнительница.

Алла Пугачева тщательно следит за собой. И дело не только в возрасте. Артистка желает быть красивой для молодого мужа, юмориста и шоумена Максима Галкина. Тот, в свою очередь, старается радовать супругу как может. Например, он обустроил дома спа-центр и салон красоты. В огромном особняке есть даже мини-аквапарк. В цокольной части особняка оборудован спортивный зал и бассейн с массажными конструкциям. Здесь Максим Галкин и Алла Пугачева учат детей Гарри и Лизу плавать и нырять.