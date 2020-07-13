Галкин обустроил для Пугачевой личный спа-салон

Помимо спален, гостиных, детских комнат и подсобных помещений в коттедже обустроен собственный концертный зал и звукозаписывающая студия. Также для удобства Аллы Пугачевой и малышей в доме есть спа-центр и салон красоты.
В понедельник 13 июля Максим Галкин показал, как резвится с детьми в собственном мини-аквапарке. В цокольной части особняка оборудован спортивный зал и бассейн с массажными конструкциям. Здесь звездный отец учит малышей плавать и нырять.
В новом видео супруг Аллы Пугачевой показал, как вместе с Лизой и Гарри дурачится. Артист поднимает малышей на плечи и подносит к струям воды. Дети в восторге от забав с отцом.
Поклонники оценили убранство апартаментов звездной четы. Также многие в очередной раз восхитились тем, какой Максим Галкин заботливый отец. "Чудесные малыши !!!😍😍😍❤️Не перестаю тобой восхищаться!Какой же ты МОЛОДЕЦ ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Счастливое детство. Радостно смотреть", " Какие молодцы!!! Умнички! Водные процедуры обо жают не только дети👍", "Прекрасные дети! Счастья Вашей семье!" – заявили в комментариях.
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