Галкин обустроил для Пугачевой личный спа-салон

Максим Галкин с удовольствием показывает подписчикам инстаграм-аккаунта, как устроена жизнь в его загородном доме. Как оказалось, в имении есть все для комфортного проживания – в таких хоромах самоизоляция точно не страшна.

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