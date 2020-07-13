Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
13 июля
Лента новостей
13:06
Как Мишустин собирается спасать экономику России
13:03
Викторию Боню перекосило после уколов в лицо
12:50
Под Киевом целая семья погибла в устроенной пьяным водителем аварии
12:49
Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили
12:36
"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской
12:14
Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой
12:07
Россиянке насчитали 30 миллиардов за услуги ЖКХ
12:01
У проживающего в Подмосковье иностранца нашли оружие
11:46
Могила Юлии Норкиной утонула на 40-й день
11:31
Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео
11:30
Что случилось с певицей из "Фабрики звезд" Вержак после проекта
11:14
В Омске убили и сожгли беременную женщину
11:00
Волочкова сошлась лицом к лицу с обвиненной в предательстве матерью
10:51
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи
10:41
"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
10:37
Жена Джона Траволты скончалась от рака
10:07
Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову
10:04
Стало известно об интимной связи Дубцовой и Тимати: В гостинице устраивали оргии
09:42
Ведущий рассекретил изнанку реалити-шоу "Дом-2"
09:30
Мать высказалась о похищении Бузовой: Она написала мне СМС
09:28
"Полгода пыталась увести Павла из семьи": новые подробности романа Карпович и Прилучного
09:06
Знает ли Путин о воровстве в России
08:51
Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества
08:30
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
06:01
Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июля 2020 года
04:02
Мария Кожевникова решила начать закалять детей
02:03
Ирена Понарошку раскрыла секрет идеальной кожи
00:05
Ирина Шейк в нижнем белье довела народ до исступления
22:04
Раскрылся новый побег: несколько лет Меган Маркл мечтала сбежать из Британии
20:14
62-летняя Шэрон Стоун не побоялась показать себя без косметики
20:00
Чехова спланировала бегство из России
18:00
Дина Немцова выступила за бодипозитив
17:45
Мать Тимати неосторожно высказалась о невестке
17:06
"Старший – копия папы": повзрослевший сын Костюшкина произвел фурор
17:06
Потери с обоих сторон: объявлено о столкновениях на границе Азербайджана и Армении
17:00
240-килограммовый сын Сафронова решил худеть ради секса
16:29
Жасмин растрогала народ обращением к любимому
16:24
Ушла в отрыв: Муцениеце сходит с ума после развода с Прилучным
16:00
Наргиз Закирова рассказала о проблемах в союзе с Виктором Дробышем
15:56
Голые женщины: россияне догадались о причине развода Гагариной с мужем
15:54
"С возрастом я становлюсь только лучше": Алика Смехова поделилась советами для женщин
14:47
"ВИА Гру" назвали достойным ответом Spice Girls
14:39
Появились новые данные о состоянии устроившего пьяное ДТП Ефремова
14:32
Как Боярская и Матвеев отметят 10-ю годовщину свадьбы
14:06
Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе
13:56
"Я не любила мужа!": пышка из "Дома-2" сделала признание
13:43
Натали удивила поклонников новым имиджем
13:35
Мельникова из "Папиных дочек" вспомнила первый поцелуй в кино
13:20
Лицо Асмус обезобразили гнойные волдыри
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова
Адвокат семьи погибшего Захарова разоблачил защитника Ефремова
Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга
Появился новый кадр со съемок сериала "Сваты": Повзрослели наши дети
Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом
Шоу-бизнес
Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео

Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео

Максим Галкин. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин снова показал домашнее развлечение дочери. На этот раз наследница очень удивила юмориста.
прочитано 26234 раза

Недавно Максим Галкин в своем инстаграм-аккаунте обнародовал ролик, в котором его дочь Лиза устроила модный показ. Девочка примеряла одежду не по размеру и демонстративно ходила по комнате. Наследница юмориста рассмешила поклонников.

ПО ТЕМЕ

Трезвый Джиган напугал Галкина

Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

На этот раз муж Аллы Пугачевой опубликовал видео, на котором Лиза "говорит по-лягушачьи". Девочка привлекла внимание отца и показала, как умеет квакать. Артист удивился способностям дочери, но, подойдя ближе, понял, что та просто нажимала кнопку игрушки и открывала рот.

Девочку выдала мелодия, которая неожиданно заиграла на устройстве. Лиза попыталась спрятать музыкальную игрушку от отца, чтобы обман не раскрылся.

Пользователи Сети посмеялись над шуткой девочки. Одна из подписчиц Максима Галкина призналась: "Я бы хотела работать няней у такого прекрасного ребенка". "Какая очаровашка", "Очень классная. Глубокий стержень уже видно", – написали другие поклонники.

Автор: 13 июля 2020, 11:31 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как проходило второе венчание Пугачевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

Викторию Боню перекосило после уколов в лицо
Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили
"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской
Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову

Обнародована любопытная информация
Шоу-бизнес

Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики

Она исполнила песни Жанны

Шоу-бизнес

Наргиз Закирова рассказала о проблемах в союзе с Виктором Дробышем

Исполнительница рассказал, что сначала испытывала трудности в работе с продюсером
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики

Алиса Казьмина прервала свое многомесячное молчание

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+