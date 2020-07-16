Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?
партнеры
Четверг
16 июля
Лента новостей
08:47
Авербух строит большой роскошный особняк ради прихоти Арзамасовой
08:33
Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова
08:32
Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала
08:22
"Постоянно создавала склоки": стало известно о скандале Прилучного и Карпович
07:55
Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус
06:01
На одну ночь: как Харламов переживает развод с Асмус
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года
04:03
"Это было очень страшно": Боня оказалась заблокирована в машине
02:00
Муцениеце "пилила" и "выносила мозг"
22:02
Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет
21:54
Как в Крыму наживаются на туристах
21:07
Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин: Совершенно нелепая ситуация
20:48
Футболиста "Ахмата" поймали пьяным за рулем
20:34
Доктора Мясникова втянули в грязную историю с обманом людей
20:30
Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки
19:41
Найдена замена губернатору Фургалу
19:19
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
18:38
"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
17:50
Зверски убивший аспирантку историк Соколов пожаловался на коварных врагов
17:47
Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову
17:45
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
17:07
"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов
17:01
Молодого миллионера расчленили бензопилой
16:51
"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой
16:47
Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой
16:20
"Почему вы не стареете?": народ ахнул от вида полуголой Ирины Нельсон
16:00
"Все пошло не так": Любовь Толкалина рассталась с любовником-иностранцем
15:52
Нашел замену Асмус? Харламов облапал грудастую красотку
15:51
"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию
15:29
"Теперь я полноценная": Рапунцель из "Дома-2" призналась в личном
15:18
Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании
15:18
77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир
14:59
Звезда "Холостяка" ждет ребенка от экс-возлюбленного Равшаны Курковой
14:38
Кузбассовец ограбил подростка за отказ купить алкоголь
14:26
Боль в спине и мигрени мешают Кудрявцевой наслаждаться жизнью
14:15
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
14:08
В Екатеринбурге вынесли приговор изнасиловавшим проститутку полицейским
14:02
Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом
13:47
Шишкова решилась на кардинальные изменения внешности
13:31
"Мальчики разоткровенничались": Манучаров перестал молчать о сексуальных домогательствах
13:27
Отдыхающую в Крыму Бабкину застали в компании молодого мужчины
13:20
В Москве на территории Патриарших прудов отравили лебедя
13:11
Муж пригрозил отомстить посмеявшейся над ним Сати Казановой
13:02
Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике
12:54
Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России
12:49
Адвокат Ефремова резко отреагировал на слухи о своем отстранении: Вы меня танком не уберете
12:47
СМИ: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля
12:33
В Чехии столкнулись два поезда
12:19
В Подмосковье семья организовала притон с проститутками
12:10
Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом
Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов
Шоу-бизнес

"Постоянно создавала склоки": стало известно о скандале Прилучного и Карпович

Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мирослава Карпович и Павел Прилучный, роман которых сейчас активно обсуждает общественность, знакомы давно. Но актер не сразу положил глаз на звезду "Папиных дочек". Изначально он не мог выносить ее присутствие.
прочитано 9807 раз

Павел Прилучный играл в спектакле "Косметика врага". Его партнершей по сцене тогда была Евгения Осипова. Но спустя некоторое время артистку вывели из пьесы. Ее место заняла Мирослава Карпович.

ПО ТЕМЕ

Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка

"Хорошие любовники": роман Прилучного с Карпович получил подтверждение

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Как рассказал один из задействованных в постановке актеров, звезда сериала "Папины дочки" "постоянно создавала склоки в труппе", пыталась привлечь внимание Прилучного. Подносила ему бокал вина в перерывах, обнимала за плечо.

Павел же лишь раздражался. Он даже собрался выводить Мирославу из спектакля, но потом она немного изменила тактику – начала кокетливо смеяться, закатывать глаза. И Прилучный внезапно посмотрел на нее по-другому.

"Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам", – отметил театральный работник.

Стоит отметить, что изначально роль, которую играла в спектакле Карпович, должна была достаться супруге Прилучного Агате Муцениеце. В декабре актриса активно готовилась к постановке, но потом неожиданно для всех появилась Мирослава.

Напомним, недавно Павел Прилучный отправился отдыхать вместе с детьми в Крым. Позже оказалось, что с актером на курорт поехала и Мирослава Карпович. Агата Муцениеце не знала, что ее сын и дочь будут проводить время с новой пассией экс-супруга.

Автор: 16 июля 2020, 08:22 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Шоу-бизнес

Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова
"Постоянно создавала склоки": стало известно о скандале Прилучного и Карпович
На одну ночь: как Харламов переживает развод с Асмус
"Это было очень страшно": Боня оказалась заблокирована в машине

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании

Удача вернулась на сторону актера
Шоу-бизнес

"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию

Старшей дочери кинорежиссера исполнилось 12 лет
Шоу-бизнес

Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки

Парень сделал сюрприз для возлюбленной
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир

Легендарная ведущая держит себя в форме

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+