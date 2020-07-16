"Постоянно создавала склоки": стало известно о скандале Прилучного и Карпович

Павел Прилучный играл в спектакле "Косметика врага". Его партнершей по сцене тогда была Евгения Осипова. Но спустя некоторое время артистку вывели из пьесы. Ее место заняла Мирослава Карпович.
Как рассказал один из задействованных в постановке актеров, звезда сериала "Папины дочки" "постоянно создавала склоки в труппе", пыталась привлечь внимание Прилучного. Подносила ему бокал вина в перерывах, обнимала за плечо.
Павел же лишь раздражался. Он даже собрался выводить Мирославу из спектакля, но потом она немного изменила тактику – начала кокетливо смеяться, закатывать глаза. И Прилучный внезапно посмотрел на нее по-другому.
"Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам", – отметил театральный работник.
Стоит отметить, что изначально роль, которую играла в спектакле Карпович, должна была достаться супруге Прилучного Агате Муцениеце. В декабре актриса активно готовилась к постановке, но потом неожиданно для всех появилась Мирослава.
Напомним, недавно Павел Прилучный отправился отдыхать вместе с детьми в Крым. Позже оказалось, что с актером на курорт поехала и Мирослава Карпович. Агата Муцениеце не знала, что ее сын и дочь будут проводить время с новой пассией экс-супруга.
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