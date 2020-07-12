Появились новые данные о состоянии устроившего пьяное ДТП Ефремова

Юрист поделился новостями из жизни своего подзащитного в "Инстаграм". При этом он добавил, что Михаил Ефремов не нуждается в чьей-либо поддержке.
"Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", – написал Эльман Пашаев. Также он в очередной раз раскритиковал родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова за излишнюю публичность и участие в ток-шоу.
Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который врезался на своем авто артист. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП был пьян.
Как писали "Дни.ру", в настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру.
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