Появились новые данные о состоянии устроившего пьяное ДТП Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделала важное заявление. Он рассказал, что актер в последние дни чувствует себя очень плохо и морально, и физически.



Юрист поделился новостями из жизни своего подзащитного в "Инстаграм". При этом он добавил, что Михаил Ефремов не нуждается в чьей-либо поддержке.

"Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", – написал Эльман Пашаев. Также он в очередной раз раскритиковал родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова за излишнюю публичность и участие в ток-шоу.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который врезался на своем авто артист. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП был пьян.

Как писали "Дни.ру", в настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру.