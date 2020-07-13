Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова

Дочь устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова Анна Мария сообщила, что не исключает сотрудничества с Андреем Малаховым. Для этого необходимо соблюдение двух ее требований.

Примечательно, что ранее Анна Мария говорила, что больше не будет общаться с журналистами на тему смертельного ДТП с участием ее отца. К тому же, наследница артиста сразу негативно отнеслась к программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на "России 1".

Ее обидело то, что телеведущий предположил, что проблемы с алкоголем у актера могли начаться после того, как Анна Мария публично призналась в своей нетрадиционной ориентации. Теперь же она опубликовала условия участия в скандальном ток-шоу.

По словам дочери артиста, она бы пошла к Малахову только в том случае, если бы он заплатил ей большой гонорар и позволил бы на протяжении всего выпуска молчать. Однако вряд ли ей бы сделали такое предложение, ведь на ток-шоу очень важно мнение его участников.

Напомним, ранее дочь Михаила Ефремова жаловалась на то, что ее преследуют журналисты. По словам Анны Марии, репортеры снимали ее без разрешения. Тогда девушка заявила, что больше не будет давать интервью и комментировать резонансное дело своего отца.

Как писали "Дни.ру", роковое ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего джипа и выскочил на встречную полосу, врезавшись в фургон рязанца Сергея Захарова. Второй водитель скончался от полученных травм.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.