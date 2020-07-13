Манучаров спустил с небес на землю Рудковскую после скандала с Дакотой

Недавно несколько знаменитостей устроили круговой розыгрыш сумок Louis Vuitton в своих инстаграм-аккаунтах. В нем приняла участие и певица Рита Дакота. Она получила сумки, сфотографировалась с ними и опубликовала кадры в соцсети.
Через некоторое время артистке позвонила Яна Рудковская, которая также разыгрывает эти сумки, и заставила удалить публикацию. Супруга Евгения Плющенко посчитала, что участие Риты Дакоты "дешевит" бренд.
Позже она отметила, что против певицы ничего не имеет – якобы просто не понравилась формулировка конкурсного текста. Доведенная до слез Дакота заявила, что ждет извинений от Рудковской.
Спустя сутки продюсер выложила в "Сторис" фотографию Риты и написала, что уже долгое время слушает новый альбом певицы: "Все твои старания не прошли даром, молодчинка!" Такую публикацию общественность расценила как извинение.
В скандал вмешался Вячеслав Манучаров. В своем инстаграм-аккаунте он написал, что считает Рудковскую главной столичной мещанкой, которая самодержавно взяла на себя роль представителя тяжелого люкса. Актер намекнул, что Яна может разрушить репутацию бренда.
"Когда у тебя в багаже столько комплексов и нелюбви к себе, поначалу ты неизбежно пытаешься вытеснить их тонной дорогих шмоток, чтобы нравится окружающим", – указал Манучаров.
По его мнению, Яне с ее "дермантиновой самоидентичностью" нечего предъявить миру, кроме дорогих вещей. "Деньги, к счастью, не характеризуют ни качество, ни глубину личности", – заключил актер.
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