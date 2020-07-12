Высокомерная Рудковская влепила смачную пощечину Дакоте

Яна Рудковская унизила певицу, доведя ее до слез. Рита Дакота пожаловалась, что продюсер выплеснула на нее море грязи.

Исполнительница сцепилась со светской львицей. Причиной ссоры стал конкурс в Сети, организатором которого стала продюсер и в который была приглашена Рита Дакота.

По словам артистки, в качестве призов были представлены дорогие сумки известного французского бренда. Певица должна была сняться рядом с люксовыми аксессуарами, но они не вовремя улетели в Казахстан к другим участницам конкурса.

Звезду попросили отправиться в бутик и сфотографироваться там с аналогичными моделями сумок в комнате для вип-клиентов. После этого певице позвонила Яна Рудковская и влепила словесную пощечину. Она заявила Рите Дакоте, что является организатором, и артистки там быть не должна.

"Далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", – рассказала исполнительница.

Она призналась, что слова продюсера обидели ее до слез. Певица обвинила Яну Рудковскую и известную марку сумок и саквояжей в дискриминации и унижении. Она заявила, что у нее есть две сумки от этого бренда, но в знак протеста она решила подарить их девочкам из детского года.