Высокомерная Рудковская влепила смачную пощечину Дакоте

Исполнительница сцепилась со светской львицей. Причиной ссоры стал конкурс в Сети, организатором которого стала продюсер и в который была приглашена Рита Дакота.По словам артистки, в качестве призов были представлены дорогие сумки известного французского бренда. Певица должна была сняться рядом с люксовыми аксессуарами, но они не вовремя улетели в Казахстан к другим участницам конкурса.
Звезду попросили отправиться в бутик и сфотографироваться там с аналогичными моделями сумок в комнате для вип-клиентов. После этого певице позвонила Яна Рудковская и влепила словесную пощечину. Она заявила Рите Дакоте, что является организатором, и артистки там быть не должна.
"Далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", – рассказала исполнительница.
Она призналась, что слова продюсера обидели ее до слез. Певица обвинила Яну Рудковскую и известную марку сумок и саквояжей в дискриминации и унижении. Она заявила, что у нее есть две сумки от этого бренда, но в знак протеста она решила подарить их девочкам из детского года.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Девушка весит 89 кг
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
меня с детства не замечают
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Нянька шпилится с афганцем
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?