Вячеслав Рафаэльевич Манучаров актёр

Вячеслав родился в семье директора первой меховой фабрики города Москвы Рафаэля Манучарова и директора парикмахерского салона "Чародейка" Надежды Шепелевой-Копейко. Он происходит из древнего армянского рода Манучарянц (такой изначально была фамилия предков актера по отцовской линии), а по материнской линии ведет историю от старинного дворянского рода коренных москвичей Князей Шепелевых, что были в прямом родстве с Мусиными-Пушкиными. Его бабушка, Шушаник Манучарянц, была личным секретарем и библиотекарем В.И. Ленина.

В детский сад мальчик не ходил, его воспитанием занималась бабушка, жена генерала. Лето Вячеслав постоянно проводил на генеральских правительственных дачах: в Переделкино, Цхалтубо (Грузия) и Саулкрасты (Латвия).

Вячеслав учился в школе с химическим уклоном при химфаке МГУ. Будучи школьником, начал сниматься в "Простых истинах" - первом российском молодежном сериале. В 2003 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина (курс Родиона Овчинникова).

С 2003 по 2009 годы работал в Российском академическом молодежном театре.

В 2009-м в прокат вышел фильм "Ласковый май", где Вячеслав играет главную роль - Андрея Разина. Картина успешно прошла на территории России и стран СНГ.

С 2012 года сотрудничает с Театром эстрады имени А.И. Райкина (Санкт-Петербург).