"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской

Когда выпускница "Фабрики звезд – 7" согласилась присоединиться к конкурсу блогеров, в котором разыгрывали десять сумок от Louis Vuitton, то и не предполагала, каким скандалом это обернется. Ей позвонила Яна Рудковская и заявила, что не понимает, Рита Дакота туда попала. По словам продюсера, "раздавая подписчикам сумочки Луи", та снижает градус компании и выглядит "дешмански".

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