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"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской

Яна Рудковская. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Когда выпускница "Фабрики звезд – 7" согласилась присоединиться к конкурсу блогеров, в котором разыгрывали десять сумок от Louis Vuitton, то и не предполагала, каким скандалом это обернется. Ей позвонила Яна Рудковская и заявила, что не понимает, Рита Дакота туда попала. По словам продюсера, "раздавая подписчикам сумочки Луи", та снижает градус компании и выглядит "дешмански".
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"Если есть дно, то есть и дно дна, – вздохнула Рита. – Вероятно, антикризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки, и это тайный заговор".

"Всю ночь мне присылали скрины Яниных "Сторис", где она истерически восхищается моим творчеством и просит поднять альбом в чарты, называя меня Ритусей. Альбом, который вышел месяц назад. Занавес", – подчеркнула Дакота.

"В мире, где живут такие, как Яна, попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил", – отметила певица. Дакота напомнила: перед ней не извинились ни высокомерная Рудковская, ни представители мирового бренда сумок.

"Тысячи сообщений, что мои поклонники им писали в попытках меня поддержать, остались без ответной реакции, – указала Рита. – Сильным мира сего плевать".

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

В заключение артистка добавила, что для Яны она никакая не Ритуся. "Я эту женщину знать не знала и знать не желаю, – плюнула она в лицо Рудковской. – Так тошно, что охота помыться".

Автор: 13 июля 2020, 12:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Зато ты красивая и молодая в отличие от грязной склочной старухи.
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