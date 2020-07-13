Стало известно об интимной связи Дубцовой и Тимати: В гостинице устраивали оргии

Бывший продюсер телеканала МУЗ-ТВ Олеся Сазыкина рассказала журналистам, что Тимати сблизился с Ириной Дубцовой во время гастролей "Фабрики звезд". Артистам не помешал даже тот факт, что они уже были несвободны. Певица вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, а рэпер встречался с некой Викторией.
Сазыкина вспомнила, что на гастроли отправили будущего директора Димы Билана Влада Пряникова, который конфликтовал с участниками "Фабрики звезд". Ему не нравилось, что молодые певцы устраивали вечеринки.
После одного из концертов Пряников сорвался и сказал во всеуслышание: "Я расскажу руководству, как Тимати с Дубцовой в гостинице устраивали оргии. Я видел, как она ночью выходила из его номера, а до этого оттуда доносились громкие крики и стоны".
Также знакомая рэпера высказалась о его матери. Олеся знает, что Симона весьма строгая женщина: она может сказать сыну все что угодно, и тот выполнит. По мнению продюсера, мать певца недолюбливает его избранницу Анастасию Решетову. Иногда Симона дает наставления невестке относительно воспитания сына.
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