Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Ирина Дубцова часто демонстрирует свою фигуру. А почему бы нет? Тем более, выглядит она прекрасно. В какой-то момент артистка даже решила посоперничать с балериной Анастасией Волочковой, которая славится откровенными фотосессиями, разместив в социальной сети свою версию шпагата. Dni.Ru выбрали самые сексуальные фотографии певицы.