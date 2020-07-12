Популярный певец навсегда ушел от Тимати

Музыкант пять лет сотрудничал с лейблом Black Star и являлся лицом многих проектов Тимати. Этот год заставил пересмотреть свою жизнь многих людей, в том числе и рэпера DONI. Мужчина понял, что готов уйти в свободное плаванье и заняться сольной карьерой без поддержки звездных продюсеров.

Тимати полностью поддержал решение MC DONI об уходе из лейбла и даже добавил, что на первых этапах готов помочь музыканту появиться на музыкальном рынке. На всеобщее удивление, рэперу удалось расстаться с начальством Black Star без скандалов и громких судов. Молодому человеку даже позволили сохранить свой репертуар и не менять сценический псевдоним.

ПО ТЕМЕ Известный певец чудом ожил после страшной аварии

Достонбек Исламов – так зовут артиста, еще в начале года принял решение выйти из-под крыла Тимати. Контракт DONI с лейблом закончился в январе, но пиар-компания заявила, что будет лучше выждать определенного момента и сообщить об этом слушателям только ближе к весне. Там уже и карантин начался, поэтому исполнитель сжалился над своими фанатами и не стал их еще больше омрачать грустными новостями.

DONI признается, что ему крайне волнительно начинать самостоятельную карьеру и выстраивать свой музыкальный бизнес с нуля. Рэпер добавил, что чувствовал твердую почву под ногами, когда находился в Black Star. Оно и понятно, ведь лейбл делал всю работу за музыканта: от написания битов до аренды сцены для очередного концерта.

"Мы разошлись очень по-доброму, по-милому. Никаких претензий ни у кого не было", – подчеркнул артист.

Стоит отметить, что в жизни музыканта сейчас не все так гладко, как может показаться. MC DONI настигли две потери – погиб родной отец исполнителя и его любимая девушка. Папа артиста долгое время серьезно болел и изо всех сил боролся с недугом. А вот, что произошло со спутницей DONI доподлинно неизвестно. Сам музыкант пока отказывается от каких-либо комментариев и старается не выходить на контакт с журналистами.