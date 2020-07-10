"Хищница": связавшуюся с Прилучным Карпович вывели на чистую воду

Несколько дней назад Мирослава Карпович отправилась с Павлом Прилучным и его наследниками на российский курорт. В СМИ появились фотографии, сделанные во время их похода в аквапарк. На снимках звезда сериала "Папины дочки" держит на руках Мию и мило беседует с Тимофеем.
На самом деле отдых пары с детьми был далек от идеального. Как рассказал источник, близкий к Прилучному, детям не нравится его новая избранница. Старший сын не хотел разговаривать с Карпович и терпел ее ласку лишь из вежливости. Ему неприятно находиться рядом с актрисой.
По словам инсайдера, знаменитости сблизились в конце прошлого года. Павел и Мирослава играли в постановке "Косметика врага". После спектакля Прилучный часто задерживался в гримерной, Карпович тоже оставалась в театре. Они были вместе до полуночи, после чего расходились по домам.
Актриса не стеснялась демонстрировать свои чувства к коллеге на публике. Карпович все время была рядом с Прилучным, смеялась над шутками артиста и даже могла положить руку ему на грудь. Поведение звезды "Папиных дочек" многим казалось фальшивым.
"Я бы с такой женщиной связаться побоялся, сразу видно – хищница", – заявил приятель Павла Прилучного. Он уверен, что именно Мирослава Карпович разрушил брак актера. Звезда постоянно была с ним на связи во время самоизоляции и могла спровоцировать его конфликт с женой.
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