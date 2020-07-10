Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму

Сейчас веселая компания находится в Крыму. Знаменитость уже познакомила свою новую пассию с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. На некоторых кадрах можно увидеть, как звезда сериала "Папины дочки" нянчится с малышами – видимо, ребята поладили.
Журналисты смогли выяснить, сколько денег тратит Павел Прилучный на отдых с наследниками и новой любовницей. Как оказалось, артист не балует своих близких. Например, он снимает коттедж недалеко от Ялты пополам с другом – блогером Ильей Васильевым. Соответственно, это значительно снижает стоимость аренды.
Актер пребывает в Крыму уже около недели. За это время компания успела съездить на яхте к горе Ай-Петри. Аренда судна стоит примерно семь тысяч рублей в час. Также парочка с детьми посетила местный аквапарк, отдав за билеты около пяти тысяч. Еще Мирослава Карпович и Павел Прилучный сводил детей в крокодиляриум, что обошлось в две тысячи рублей.
Помимо этого артист решил сэкономить на авиаперелете – на курорт он отправился на автомобиле. Как раз на одной из заправок внимательные люди и заметили, что в машине Павла Прилучного сидит и Мирослава Карпович.
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