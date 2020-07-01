"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей

Актер Михаил Ефремов ожидает решение суда, находясь под домашним арестом. Адвокат артиста всерьез опасается за физическое и психическое здоровье своего подопечного.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как проводит время актер, находясь под домашним арестом. Как оказалось, способов у артиста не так уж много.

Михаил Ефремов в данный момент вынужден соблюдать серьезные ограничения. Подсудимому запрещено выходить в Интернет и пользоваться разного рода мессенджерами. Связь со всеми необходимыми людьми он поддерживает посредством кнопочного мобильного телефона.

В связи с этим Михаил Ефремов проводит много времени за просмотром телевизора. Однако актеру приходится очень выборочно подходить к выбору программ, он смотрит матчи футбольной команды Спартак, болельщиком которой он является, а также нейтральные передачи о культуре.

Дело в том, что Пашаев запретил Ефремову смотреть новости и смотреть скандальные ток-шоу. Адвокат опасается, что скандалы вокруг персоны актера могут повлиять на его здоровье. Защитник подсудимого сообщил, что Ефремов и без того до сих пор не пришел в себя после случившейся трагедии.

Пашаев добавил, что очень удивлен поведением семьи погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова. Адвокат поведал, что родственники курьера, по его данным, устроили настоящую грызню за деньги, которые могут достаться им от Михаила Ефремова. "Он не знает какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит", – цитируют адвоката СМИ.