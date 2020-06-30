Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар

Стало известно о неожиданном повороте в деле Михаила Ефремова. Семье погибшего в аварии водителя нанесли новый удар.

Вечером 8 июня заслуженный артист спровоцировал аварию в центре Москвы. Автомобиль, которым управлял Михаил Ефремов, на полной скорости врезался в фургон. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался от потери крови в больнице.

Медицинская экспертиза установила, что в момент преступления актер был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Михаила Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшими в деле артиста были признаны брат, жена и старший сын Захарова. Сегодня стало известно, что к ним присоединился младший наследник Сергея от его гражданской супруги Ирины. Теперь молодой человек может участвовать в суде и требовать компенсацию.

Пользователи Сети полагают, что это известие стало новым ударом для семьи Захарова. Ранее старший сын водителя назвал Ирину и ее отпрыска посторонними людьми. По словам мужчины, историю о романе его отца с москвичкой придумали телевизионщики.

Напомним, о неофициальной жене Захарова первой узнала съемочная группа программы "Прямой эфир". Ирина заявила, что жила под одной крышей с Сергеем более двадцати лет. Развод с супругой мужчина не хотел оформлять, потому что боялся травмировать сына.