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Ксюша любит повелевать: Солнцев рассказал о тяжелом характере Бородиной

Ксюша любит повелевать: Солнцев рассказал о тяжелом характере Бородиной

Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_
Ксения Бородина славится своим непростым характером. Телеведущая со многими находится в конфликте. Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев объяснил, почему у ведущей телепроекта так много людей в немилости.
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Оказывается, Ксения Бородина получает удовольствие от чувства своего превосходства над другими людьми. Однако если человек начнет возмущаться по этому поводу, то сразу "попадет под санкции" телеведущей, рассказал Рустам Солнцев.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Шоумен привел в пример конфликт Бородиной со звездой скандального реалити-шоу "Дом-2" Катей Жужей. Девушки поссорились давно. Однажды Катя высказала недовольство в адрес Ксении, после чего они больше не общаются.

По мнению Солнцева, Жужа начала хамить, когда стала взрослее. Однако шанс помириться, он считает, у девушек есть. Правда, лишь в том случае, если Катя упадет в ноги Бородиной и признает свою неправоту.

Кстати, Рустам также недавно стал одним из нелицеприятных личностей для ведущей "Дома-2". Недавно шоумен раскритиковал Ксению за ее хвастовство. Телеведущая часто демонстрирует в своем инстаграм-аккаунте вещи дорогих брендов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, тогда же Солнцев нелестно высказался и о Виктории Боне, а также Яне Рудковской. Бывший участник "Дома-2" порассуждал о демонстрации роскошной жизни и объяснил, почему у российских знаменитостей появляются злопыхатели в социальных сетях.

Автор: 4 июня 2020, 13:08 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

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