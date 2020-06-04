Ксюша любит повелевать: Солнцев рассказал о тяжелом характере Бородиной

Оказывается, Ксения Бородина получает удовольствие от чувства своего превосходства над другими людьми. Однако если человек начнет возмущаться по этому поводу, то сразу "попадет под санкции" телеведущей, рассказал Рустам Солнцев.
Шоумен привел в пример конфликт Бородиной со звездой скандального реалити-шоу "Дом-2" Катей Жужей. Девушки поссорились давно. Однажды Катя высказала недовольство в адрес Ксении, после чего они больше не общаются.
По мнению Солнцева, Жужа начала хамить, когда стала взрослее. Однако шанс помириться, он считает, у девушек есть. Правда, лишь в том случае, если Катя упадет в ноги Бородиной и признает свою неправоту.
Кстати, Рустам также недавно стал одним из нелицеприятных личностей для ведущей "Дома-2". Недавно шоумен раскритиковал Ксению за ее хвастовство. Телеведущая часто демонстрирует в своем инстаграм-аккаунте вещи дорогих брендов.
Напомним, тогда же Солнцев нелестно высказался и о Виктории Боне, а также Яне Рудковской. Бывший участник "Дома-2" порассуждал о демонстрации роскошной жизни и объяснил, почему у российских знаменитостей появляются злопыхатели в социальных сетях.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Поволочковила
Лучшая и худшая звезда
Карантин до 14 июня