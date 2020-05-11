"Хлещет нещадно": затравленных Боню и Бородину ткнули носом в их главный недостаток

Главный хейтер шоу-бизнеса, шоумен Рустам Солнцев понимает, почему пользователи Сети засыпают едкими комментариями звезд шоу-бизнеса. Он объяснил поведение аудитории на примере Яны Рудковской, Виктории Бони и Ксении Бородиной.

Под публикациями Яны Рудковской в "Инстаграме" постоянно можно встретить негативные комментарии. Пользователи Сети находят, за что покритиковать известного продюсера. Иногда подписчики делают замечание Яне за неестественность фотографий, другие же рассказывают Рудковской, как правильно нужно воспитывать сына... Шоумен Рустам Солнцев понимает, почему россияне озлоблены на нее. Оказывается, всему виной – хвастовство. Подавляющее большинство аудитории не выносит демонстрации роскошной жизни, поэтому постоянно нападают на знаменитость.

По той же причине подписчики атакуют и Ксению Бородину. Недавно телеведущая доходчиво объяснила народу, что сумку известного бренда она купила за четверть миллиона рублей. Солнцев уверен – это раздражает обнищавший во время карантина народ. Под раздачу попала и Виктория Боня, которая недавно хвасталась апартаментами во Франции. Хоть то жилье и принадлежит ее бывшему мужу, и гостит телеведущая у него временно, это также выводит из себя пользователей Сети. "Их хлещет подписота нещадно, без жалости, удивительно. За что? Понты! Хвастают довольствием", – написал Рустам в своем инстаграм-аккаунте.

В пример звездам российского шоу-бизнеса Солнцев привел певицу Мадонну. Он обратил внимание, что американская артистка не демонстрирует свои апартаменты, не показывает в каждой публикации вещи дорогих брендов. Именно поэтому в инстаграм-аккаунте Мадонны отсутствуют негативные комментарии. "Нет дизайнерских тряпок, драгоценностей, антиквариата, который она покупает с первых крупных гонораров, нет прислуги и фото из частных джетов, нет богато накрытых столов. Нет глупейшего позерства и кичливости", – высказался Рустам.