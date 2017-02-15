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Фев. 15, 2017
просмотры: 123

Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"

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Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев составил список наиболее скандальных участников реалити-шоу. Шоумен в эфире собственной программы "Ток! Что?" за различные прегрешения назвал этих участников "упырями".

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