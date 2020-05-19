Солнцев влез в разборки Бородиной и Бони

Рустам Солнцев разразился гневной отповедью в адрес звезд шоу "Дом-2". Блогер прокомментировал конфликт между светскими львицами.

Шоумен пришел в негодование о того, как выясняют в Сети отношения Ксения Бородина и Виктория Боня. Он отметил, что приготовился к скандалу загодя.

Но девушки его разочаровали.

"Вместо крутого махача девочки выдали невнятицу. До стыдного. Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда – мяфк и фсе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – заявил Рустам Солнцев. Он напомнил, что ведущая телестройки заявила, что Боня транслирует свои теории чипирования с видом "какающей мышки в дупле". Ответ оппонентки он приводить не стал, аргументируя это тем, что это не интересно.

Блогер не понимает, как светские львицы могли забыть его уроки красноречия на тему того, как ставить оппонента на место и оскорблять его до обморока. По мнению Рустама Солнцева, Ксения Бородина и Виктория Боня просто позорят его как наставника.

"Вы под музейных смотрительниц че ли косите, богословов, ученых – филологов? Очнитесь", – призвал шоумен девушек. "Расстроен, разочарован, отписка", – заключил Рустам Солнцев.

Напомним, ранее Ксения Бородина уколола Викторию Боню за пропаганду лженауки. Отметим, что модель прославилась верой в чипирование и прочие подобные схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.

