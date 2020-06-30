Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать

Дочь Михаила Ефремова искренне хотела помочь своей матери Ксении Качалиной, в адекватности которой сомневаются многие. Актриса сама отказалась от внимания дочери.

Как только Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, некоторые знаменитости начали защищать актера от нападок и осуждения со стороны общественности. Мол, не нужно добивать артиста, он и так понимает степень своей вины.

Экс-супруга Михаила Олеговича, актриса Ксения Качалина заявила, что ее бывшего мужа нужно простить и отпустить, ведь он очень талантливый человек, "ему можно все". После этого практически всем стало ясно – женщина не в себе.

Еще до аварии Ефремов помогал Качалиной, обеспечивал финансами. Как только актер оказался под домашним арестом, Анна Мария захотела взять под опеку мать, несмотря на детские обиды. Но Ксения заявила, что помощь дочери ей не нужна. Актриса обвинила наследницу в том, что та якобы хочет упрятать отца в тюрьму, а ее – в психиатрическую больницу.

Такие слова, вероятно, обидели Анну Марию, поэтому она решила отказаться от своей затеи.

"Раньше я искренне хотел ей помочь. Типа, реабилитация, больница, психиатрия, все дела. Копил деньги, уговаривал отца, собирался это сделать. а после прочтения этого я понял одну важную вещь – да ну *** (орфография автора сохранена – Прим. ред)", – написала Ефремова в "Твиттер".

Анна Мария удивляется, что есть люди, которые нисколько не сомневаются в адекватности ее матери. По мнению дочери актера, не стоит поведение родительницы списывать на возраст.