"Поставим на место": заявлено о приложивших руку к трагедии с Ефремовым людях

В последнее время только ленивый не бросил камень в огород Михаила Ефремова. Актер сел за руль автомобиля пьяным, устроил аварию, в результате которой погиб человек.
Общество отреагировало на ситуацию бурно: народ требует справедливого и сурового наказания для знаменитости, без каких-либо поблажек. При этом существует точка зрения о том, что ругающие Ефремова люди приложили руку к формированию образа жизни одиозной звезды.
Худрук МХАТа Эдуард Бояков считает, что общество внесло свою лепту в создание культа личности Ефремова. По мнению режиссера, люди склонны превозносить зачастую спорных персон, чье поведение и образ мышления перечат нормам нравственности.
Для того чтобы поддерживать выходки Ефремова, достаточно ставить лайки и распространять информацию об артисте, убежден Бояков. Режиссер призвал россиян не возносить на вершину подобных скандальному актеру публичных лиц. "Давайте их поставим на место", – цитирует режиссера Life.
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