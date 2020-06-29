Ефремов просился выйти из дома в важный для него день

Три недели назад Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм спустя несколько часов.
На следующие сутки Таганский суд принял решение: актер должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Михаилу грозит до 12 лет лишения свободы.
Ефремов находится в глубочайшей депрессии. Он понимает, что уничтожил свою жизнь и теперь о карьере придется забыть. 25 июня у артиста произошел сердечный приступ, однако скорую вызывать не стали.
В тот же день минул год со смерти матери Михаила. По традиции в такую годовщину заказывают панихиду в храме и посещают могилу усопшего. Актер обсуждал с адвокатом такую возможность, но позже отказался от затеи. Вероятно, Ефремов понимает, что не заслуживает такой привилегии.
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