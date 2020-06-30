Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча

Яна Рудковская привлекла к творчеству свою 71-летнюю мать. Светлана Николаевна, вероятно, охотно согласилась снять в очередном забавном ролике дочери.

На этот раз Яна Рудковская затронула тему разборок в семье. Продюсер и Светлана Николаевна обыграли номер Ольги Картунковой и Екатерины Моргуновой из шоу "Однажды в России", где высмеивался спор матери и дочери о том, кто должен сидеть с ребенком.

Бабушка заявила, что оставаться с внуком она не будет. Мать удивляется и спрашивает: "А кто будет с ним сидеть?". В этот момент бабушка берет свидетельство о рождении ребенка и указывает на строчку, где написано имя матери. "Ой! Это ты!", – иронизирует Светлана Николаевна голосом Картунковой.

Рудковская отметила, что такие разборки в ее жизни случаются. Например, недавно ей пришлось решать, кто поведет семилетнего Сашу на сборы в Кисловодск. В итоге Яна сама сопроводит сына до места, несмотря на занятость.

Некоторые Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Рудковская – плохая актриса, но тем якобы приятнее смотреть. "Ваш задор и креативность просто восхищают", – написала преданная поклонница.

Напомним, на днях Яна Рудковская отметила 18-летие среднего сына. Она преподнесла наследнику очень дорогой подарок. Что получил Николай, ранее писали Дни.ру.