Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча

На этот раз Яна Рудковская затронула тему разборок в семье. Продюсер и Светлана Николаевна обыграли номер Ольги Картунковой и Екатерины Моргуновой из шоу "Однажды в России", где высмеивался спор матери и дочери о том, кто должен сидеть с ребенком.
Бабушка заявила, что оставаться с внуком она не будет. Мать удивляется и спрашивает: "А кто будет с ним сидеть?". В этот момент бабушка берет свидетельство о рождении ребенка и указывает на строчку, где написано имя матери. "Ой! Это ты!", – иронизирует Светлана Николаевна голосом Картунковой.
Рудковская отметила, что такие разборки в ее жизни случаются. Например, недавно ей пришлось решать, кто поведет семилетнего Сашу на сборы в Кисловодск. В итоге Яна сама сопроводит сына до места, несмотря на занятость.
Некоторые Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Рудковская – плохая актриса, но тем якобы приятнее смотреть. "Ваш задор и креативность просто восхищают", – написала преданная поклонница.
Напомним, на днях Яна Рудковская отметила 18-летие среднего сына. Она преподнесла наследнику очень дорогой подарок. Что получил Николай, ранее писали Дни.ру.
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