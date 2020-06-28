Яна Рудковская тратит баснословные деньги на одежду для сына

Несколько дней назад на просторах Интернета появился занимательный ролик, на котором запечатлен сын Яны Рудковской, красующийся в брендовых вещах. Противоречивые кадры были дополнены ценами на эту одежду.

По меркам поклонников семьи Александра Плющенко и Яны Рудковской, суммы, которые звездные родители тратят на одежду для младшего сына, считаются заоблачными. К примеру, модный бежевый тренчкот от британской марки обошелся им в 30 тысяч рублей, а футболка с одноименным лейблом – 9300 рублей.

Ролик, вышедший на днях, собрал несколько тысяч просмотров и негативных комментариев. Публика обвинила Яну Рудковскую в расточительстве и неразумном вложении таких огромных денег. Сама же звезда решила оправдаться за дорогие покупки на странице своего сына в Инстаграме. Рудковская написала от имени Гном Гномыча послание фанатам.

"Конечно приятно, что в TikTok разбирают даже мой гардероб, но мы никогда одежду мне почти не покупаем. Мне дарит и дает на съемки – мой любимый бутик и другие бренды – амбассадором которых я являюсь", – попробовала объяснить ситуацию Яна Рудковская.

Несмотря на все желание продюсера уладить конфликт интересов, подписчики Саши Плющенко и на такое заявление подготовили нелестные высказывания. Кто-то в очередной раз обвинил Яну в желании заработать на своем сыне, а кто-то усомнился в адекватности звезды и посоветовал всей семье Рудковской пролечиться.

Стоит отметить, что нашлись и те подписчики, которые постарались смягчить ситуацию и написать приятные слова начинающему фигуристу. Поклонники Гном Гномыча сошлись во мнении, что даже если малышу эти вещи покупают, он их полностью заслуживает.