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Яна Рудковская тратит баснословные деньги на одежду для сына

Яна Рудковская тратит баснословные деньги на одежду для сына

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад на просторах Интернета появился занимательный ролик, на котором запечатлен сын Яны Рудковской, красующийся в брендовых вещах. Противоречивые кадры были дополнены ценами на эту одежду.
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По меркам поклонников семьи Александра Плющенко и Яны Рудковской, суммы, которые звездные родители тратят на одежду для младшего сына, считаются заоблачными. К примеру, модный бежевый тренчкот от британской марки обошелся им в 30 тысяч рублей, а футболка с одноименным лейблом – 9300 рублей.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Ролик, вышедший на днях, собрал несколько тысяч просмотров и негативных комментариев. Публика обвинила Яну Рудковскую в расточительстве и неразумном вложении таких огромных денег. Сама же звезда решила оправдаться за дорогие покупки на странице своего сына в Инстаграме. Рудковская написала от имени Гном Гномыча послание фанатам.

"Конечно приятно, что в TikTok разбирают даже мой гардероб, но мы никогда одежду мне почти не покупаем. Мне дарит и дает на съемки – мой любимый бутик и другие бренды – амбассадором которых я являюсь", – попробовала объяснить ситуацию Яна Рудковская.

Несмотря на все желание продюсера уладить конфликт интересов, подписчики Саши Плющенко и на такое заявление подготовили нелестные высказывания. Кто-то в очередной раз обвинил Яну в желании заработать на своем сыне, а кто-то усомнился в адекватности звезды и посоветовал всей семье Рудковской пролечиться.

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Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Стоит отметить, что нашлись и те подписчики, которые постарались смягчить ситуацию и написать приятные слова начинающему фигуристу. Поклонники Гном Гномыча сошлись во мнении, что даже если малышу эти вещи покупают, он их полностью заслуживает.

Автор: 28 июня 2020, 05:11 Источник: Инстаграм Александра Плющенко ✓ Надежный источник

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