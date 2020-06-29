Сын Рудковской получил на день рождения неприлично дорогой подарок

Символом совершеннолетия для Николая Батурина стала черная Porsche Panamera. Парень похвастался в личном блоге фотографиями с автомобилем и шампанским. Он запечатлел на видео, как впервые моет личный транспорт стоимостью в 10 миллионов рублей.
Правда, по лицу сына Яны Рудковской сложно понять, рад он или не очень. Молодой человек почти всегда снимается вполоборота и не демонстрирует улыбку. Возможно, юноша просто поддерживает образ сурового рэпера – не так давно мальчик начал музыкальную карьеру. Он уже выпустил первый сингл и подписал контракт с Sony Music.
Зато Яна Рудковская невероятно счастлива дню рождения среднего отпрыска. Продюсер показала на своей странице в "Инстаграм" семейную фотографию с торжества. На портрете звезда стоит в окружении маленького Саши и Николая. В честь праздника она украсила дом голубыми шарами и заказала имениннику малиновый торт.
Напомним, Коля появился в браке продюсера с миллиардером Виктором Батуриным. Пара поженилась в 2001 году, но уже в 2008-м подала на развод. Яне Рудковской с трудом удалось добиться от бывшего мужа права на опеку над детьми. Сейчас знаменитость счастлива с фигуристом Евгением Плющенко.
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