Сын Рудковской получил на день рождения неприлично дорогой подарок

В понедельник средний сын Яны Рудковской отметил свой 18-й день рождения. Продюсер нежно поздравила наследника с важной датой и преподнесла ему элитную иномарку.

Символом совершеннолетия для Николая Батурина стала черная Porsche Panamera. Парень похвастался в личном блоге фотографиями с автомобилем и шампанским. Он запечатлел на видео, как впервые моет личный транспорт стоимостью в 10 миллионов рублей.

Правда, по лицу сына Яны Рудковской сложно понять, рад он или не очень. Молодой человек почти всегда снимается вполоборота и не демонстрирует улыбку. Возможно, юноша просто поддерживает образ сурового рэпера – не так давно мальчик начал музыкальную карьеру. Он уже выпустил первый сингл и подписал контракт с Sony Music.

Зато Яна Рудковская невероятно счастлива дню рождения среднего отпрыска. Продюсер показала на своей странице в "Инстаграм" семейную фотографию с торжества. На портрете звезда стоит в окружении маленького Саши и Николая. В честь праздника она украсила дом голубыми шарами и заказала имениннику малиновый торт.

Напомним, Коля появился в браке продюсера с миллиардером Виктором Батуриным. Пара поженилась в 2001 году, но уже в 2008-м подала на развод. Яне Рудковской с трудом удалось добиться от бывшего мужа права на опеку над детьми. Сейчас знаменитость счастлива с фигуристом Евгением Плющенко.