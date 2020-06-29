Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
29 июня
Лента новостей
21:53
Сын Рудковской получил на день рождения неприлично дорогой подарок
21:33
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
21:00
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал о новой избраннице: Поиск увенчался успехом
20:37
В Ростове-на-Дону пилоты посадили пассажирский самолет с отказавшим двигателем
20:03
Володин посетил отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе
19:58
Назван новый срок проведения переписи населения в России
19:47
Избитый оператор Собчак заявил об ужасах в стенах монастыря: Сексуальное насилие
19:34
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ
18:56
Число безработных в России с апреля выросло в 3,5 раза
18:55
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
18:19
Незаконно посетившая монастырь Волочкова закатила нижегородскому губернатору грязный скандал
18:19
Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса
18:06
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
17:37
Гороскоп на июль 2020 года
17:23
Звезда сериала "Всегда говори "всегда" Ярослав Бойко показал сына: Похож на папу очень!
17:14
"Идите *** отсюда": Волочкова набросилась на полицейских после незаконного посещения монастыря
16:37
Чем сейчас занимается звезда сериала "Бедная Настя" Анна Горшкова
16:35
"Я так все не оставлю": Волочкова сорвалась из-за вопиющей несправедливости
16:23
"Весна прошла, а обострения остались": Башаров влепил пощечину бывшей жене
15:49
Порошина об измене Куценко: Гоша сам признался
15:40
Британские ученые изобрели дешевый "карманный" прибор для улучшения зрения
15:22
При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек
15:14
"Все у нас будет!": Гузеева призналась в любви известному актеру
15:07
"Это прямо моя половина": замужняя Меньшова проболталась о вспыхнувшем романе с давним знакомым
15:04
Владислав Третьяк из сериала "Улицы разбитых фонарей" ударил жену ножом в лицо
14:53
Бузова обратилась к сломавшей нос Собчак
14:38
Лукерья Ильяшенко из сериала "Сладкая жизнь" о попытке поступления в ГИТИС: Мама дала взятку
14:20
"Горячая штучка": устроившая жаркие танцы Утяшева возбудила Семенович
14:15
Настя Каменских обнародовала фото тайной свадьбы с Потапом
14:11
Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
14:00
Под Москвой двое рабочих упали в колодец
13:49
"Вы *** со своим Гариком!": Гузееву довели вопросами о разводе Харламова
13:35
Лавров ответил на вопрос об открытии границ
13:23
В ХМАО грузовик насмерть сбил вахтовика
13:20
Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
13:17
Скандально известная Рапунцель покидает "Дом-2"
13:12
Никита Панфилов о пикантных съемках: "Заклеивают" интимные места девушкам
12:56
Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео
12:46
На границе России и Китая подрались два медведя
12:42
Принцу Гарри и Меган Маркл грозит безденежье
12:37
Актер из сериала "Друзья" Пол Радд травмировал Дженнифер Энистон: Проехался прямо по ноге
12:29
Могила рядом с мамой: стали известны подробности похорон Ирины Отиевой
12:27
Миддлтон шокировала неожиданным поступком
12:19
На полигоне с отходами в Норильске возник пожар
12:03
Никому не нужна! Стало известно о чудовищном отношении родных к Крачковской
12:02
Полуголого Максима Виторгана сняли в постели с двумя знаменитыми блондинками
11:47
Десятки тысяч россиян остались за границей
11:29
На разведенку Муцениеце обрушилась новая напасть
11:15
При нападении на здание фондовой биржи погибли люди
11:13
Саша Бортич устроила дикие пляски в кокошнике и сарафане: Этот странный русский тверк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ткнули клумбой в рыло": Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак
Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
Певица-однодневка: куда пропала исполнительница хита "Мальчик мой"
Билан, Крид, Барских: сколько знаменитости тратят на покупку будущих хитов
Удалила ребра и поменяла форму глаз: Кравец откровенно обо всех пластических операциях
Шоу-бизнес
Сын Рудковской получил на день рождения неприлично дорогой подарок

Сын Рудковской получил на день рождения неприлично дорогой подарок

Яна Рудковская. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
В понедельник средний сын Яны Рудковской отметил свой 18-й день рождения. Продюсер нежно поздравила наследника с важной датой и преподнесла ему элитную иномарку.
прочитано 640 раз

Символом совершеннолетия для Николая Батурина стала черная Porsche Panamera. Парень похвастался в личном блоге фотографиями с автомобилем и шампанским. Он запечатлел на видео, как впервые моет личный транспорт стоимостью в 10 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

Рудковская нежно поздравила среднего сына с 18-летием

Яна Рудковская тратит баснословные деньги на одежду для сына

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Правда, по лицу сына Яны Рудковской сложно понять, рад он или не очень. Молодой человек почти всегда снимается вполоборота и не демонстрирует улыбку. Возможно, юноша просто поддерживает образ сурового рэпера – не так давно мальчик начал музыкальную карьеру. Он уже выпустил первый сингл и подписал контракт с Sony Music.

Зато Яна Рудковская невероятно счастлива дню рождения среднего отпрыска. Продюсер показала на своей странице в "Инстаграм" семейную фотографию с торжества. На портрете звезда стоит в окружении маленького Саши и Николая. В честь праздника она украсила дом голубыми шарами и заказала имениннику малиновый торт.

Напомним, Коля появился в браке продюсера с миллиардером Виктором Батуриным. Пара поженилась в 2001 году, но уже в 2008-м подала на развод. Яне Рудковской с трудом удалось добиться от бывшего мужа права на опеку над детьми. Сейчас знаменитость счастлива с фигуристом Евгением Плющенко.

Автор: 29 июня 2020, 21:53 Источник: Инстаграм
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Яночка, а второму сыночку, которого вы выбрали у родной мамы, тоже будет такая машинка? Или как или где? Когда отметитесь? У Николая осталась совесть всё-таки видимо от родного отца.
1

Популярные темы форума

Политика

Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну
Путин высказался о происхождении коронавируса
Медведчук обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Путин озвучил результаты всех своих тестов на коронавирус

Шоу-бизнес

Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
Скандально известная Рапунцель покидает "Дом-2"
Принцу Гарри и Меган Маркл грозит безденежье
Могила рядом с мамой: стали известны подробности похорон Ирины Отиевой

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Это прямо моя половина": замужняя Меньшова проболталась о вспыхнувшем романе с давним знакомым

Звезда потеряла голову
Шоу-бизнес

"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев

Молодую жену комика, судя по всему, не любят в эстрадной среде
Шоу-бизнес

Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой

Страшное горе в семье
Шоу-бизнес

"Будет стоять на коленях": новый поворот в деле избиения Собчак в монастыре

Неожиданное предложение ведущая опубликовала на своей странице в "Инстаграм"

Гороскоп

Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+