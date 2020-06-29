Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой

Могила Зульфии Утяшевой находится близ престижной центральной аллеи Троекуровского кладбища. Почти напротив похоронена актриса Вера Глаголева.
Появившийся в 2013-м памятник Утяшевой считается одной из местных достопримечательностей. Автор монумента – Евгений Фаткулин – решил изобразить на могиле прекрасного лебедя. Это, как известно, символ красоты, свободы и гордости. Памятник изготовлен из полимерного материала и конструкционного бетона – из необычных для такой работы материалов.
"Мне не хотелось, чтобы здесь людям хотелось плакать. Мне хотелось, чтобы всем близким и кто любил Зулю, приходили вспомнить ее сюда, вот здесь отражение ее души. Она была таким лебедем, который всех обнимал", – рассказывала в интервью Утяшева.
Круглый год на могиле матери Утяшевой лежат живые цветы. Самые красивые корзины приносит сама Ляйсан – на кладбище говорят, что часто ее здесь видят. Хотя со дня смерти матери прошло уже восемь лет, смириться с потерей самого близкого человека спортсменка так и не смогла.
Напомним, мать Утяшевой скоропостижно скончалась на 48-м году жизни от инфаркта в ночь с 11 на 12 марта 2012 года на руках у знаменитой дочери. Утяшева вспомнила, как зашла к матери в комнату и нашла ее в тяжелом состоянии: судороги, пена изо рта… Спортсменка вызвала скорую, но медики не успели спасти маму Ляйсан.
Тогда спортсменка решила не выносить семейное горе напоказ. На похороны в Москве были приглашены только близкие люди. Сама Утяшева продолжала работать и не рассказывала о беде даже коллегам, чтобы избежать лишней шумихи в прессе.
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