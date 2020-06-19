Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина

"В 40 лет жизнь только начинается", – говорила героиня фильма "Москва слезам не верит". Галкин умер в самом начале большого пути, хотя уже и в статусе звезды. Многие до сих пор считают, что он лучше всех смог понять и прочувствовать характер ребенка на экране.

Справедливо, что родные решили похоронить знаменитость на Аллее актерской славы престижного столичного Троекуровского кладбища, которое считается филиалом пафосного Новодевичьего. Тут покоится любимый детворой всей страны ведущий программы "Спокойной ночи, малыши!" дядя Володя – Владимир Ухин. Рядом – художник кино Владимир Аронин, благодаря которому советские дети запоем смотрели "Пятерку отважных" и "Виват, гардемарины!".

Галкин начал сниматься в кино в раннем детстве. Бабушка втайне от матери отвела девятилетнего мальчика на пробы. Дебютом для него стала роль Гекльберри Финна в картине Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Следующим ярким образом оказалась главная роль в фильме "Этот негодяй Сидоров". Позже его отчим Борис Галкин скажет: "Передо мной была абсолютно зрелая актерская работа 11-летнего парня, выстроенная роль, прожитая судьба. Все думали: ну снимается мальчишка в одной картине, в другой, в третьей. А мальчишка-то уже работал! И я сказал: "Знаешь, ты будешь очень хорошим артистом". Так и случилось...

Для многих зрителей актер так и остался Гекльберри Финном. Родные хотели, чтобы монумент был выполнен в образе Григория Котовского, но скульптор Владимир Усов отговорил их. В итоге появился необычный памятник: взрослый артист в полный рост, а рядом тот самый Гекльберри Финн. У его подножья в любое время года лежат живые цветы. Особенно много зимой – 25 декабря и 25 февраля, когда поклонники вспоминают дни его рождения и ранней смерти. Завсегдатаи Троекуровского кладбища рассказали, что сюда приходят дети разных возрастов и всегда приносят цветы, конфеты.

Напомним, что Владислав Галкин скоропостижно ушел из жизни в 2010 году из-за кардиомиопатии – внезапной остановки сердца. Через семь лет от онкологического заболевания умерла его мать – актриса и драматург Елена Демидова. Она завещала, чтобы ее похоронили рядом с сыном...