Что случилось с могилой Николая Караченцова

Николая Петровича похоронили на шестом участке престижного Троекуровского кладбища 29 октября 2018 года. Его могила находится рядом с местом захоронения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб. Вообще, тут покоятся одни знаменитости: актеры Владислав Галкин и Александр Лазарев, телеведущий Владимир Ухин, пианист Николай Петров.
А в октябре 2019-го, в первую годовщину со дня смерти актера, на его могиле появился красивый памятник. От мраморного или бронзового изваяния семья отказалась сразу. Сын актера Андрей предложил изобразить Николая Петровича в образе графа Резанова из культовой рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского "Юнона и Авось".
На черной гранитной плите Караченцов-Резанов стоит на коленях и просит прощения у Родины за то, что не успел исполнить обещанное. А на основание памятника нанесены перефразированные последние слова графа: "Прости меня, земля, что я тебя покинул..." Интересно, что необычный памятник гранитная мастерская изготовила бесплатно – как дань уважения любимому миллионами актеру.
На Троекуровском кладбище рассказали, что регулярно видят здесь родных Николая Караченцова. Говорят, они оплатили и услугу по содержанию захоронения актера в порядке. Теперь работники моют памятник от налипших пыли и мусора, обновляют надписи, цементируют щели и зазоры на стыках, убирают опавшую листву. Стоит такая комплексная услуга от 35 тысяч в год.
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