Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова

Рак стал настоящим бичом нашего века. Он терзает молодых и старых, богатых и бедных, знаменитых и безвестных.

Сегодня вся страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. Долгое время про то, что у нее рак, судили только по слухам. Но недавно Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров доложил главе государства, что родственники актрисы передали им клетки опухоли, а врачи подобрали вирусы, которые могут разрушить новообразование. "Технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении Заворотнюк", – отметил Макаров.

Сегодня, кажется, дела актрисы идут на поправку. "Пока ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – говорил специалист

Господь милостив, и у Анастасии Заворотнюк есть шанс победить коварную болезнь, как смог и живущий рядом с ней в Крекшино Александр Буйнов. Более шести лет певец строил там уникальный особняк, который теперь в шутку называет "Домом дружбы и творчества".

В 2011 году у музыканта обнаружили опухоль предстательной железы. К счастью, случилось это на ранней стадии. И благодаря курсу химиотерапии певца удалось спасти. Но в 2015-м появилась информация, что у Буйнова якобы произошел рецидив коварного заболевания. Супруга певца Алена опровергла эту информацию, заверив поклонников, что Александр чувствует себя превосходно и рак действительно отступил.

Было время, когда Александр на мгновение поддался панике и стал думать о плохом. Вероятно, именно тогда он выбрал место для собственных похорон. "Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?" – говорил он журналистам.

Судя по всему, речь идет про кладбище в близ деревни Анкудиновское Новомосковского административного округа. Участки под родовые захоронения там реализуются через аукцион. Официальные стартовые цены установлены правительством Москвы и доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей. Именно там покоятся отец борющейся с раком Анастасии Заворотнюк, старший брат и его жена.