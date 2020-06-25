"Заплатили семье": Разин заявил о подкупе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

Напомним, трагедия произошла 8 июня. Пьяный актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автомобиль. Сергей Захаров погиб от полученных травм, а звезда даже не пострадала. Сейчас Михаил Ефремов находится на домашнем аресте, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
После случившегося семья скончавшегося водителя стала появляться на федеральных каналах в различных ток-шок. По слухам, за участие в программах каждый получает кругленькую сумму. Правда, адвокат потерпевших отрицает спонсирование.
Андрей Разин не остался в стороне от ситуации. Он заверил, что ему практически доподлинно известно, что семья Сергея Захарова уже неплохо заработала на смерти родственника. По мнению продюсера "Ласкового мая", актера "Современника" подставили, чтобы расчистить от оппозиции политическую арену, ведь тот славится своими либеральными взглядами.
Некие люди вышли на родственников погибшего сразу после ДТП и заставили их принять участие в сговоре. "Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решетку", – уверен Андрей Разин. Правда, спустя несколько часов продюсер скрыл свой пост из "Инстаграм", но интернет, как говорится, помнит все.
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